Artés s'encanta amb les 420 veus d'un Aladí amb reconeixement pedagògic

La màgia del musical "Aladí" ha omplert aquest divendres l'escenari de la sala 2 de Gener, d'Artés. 420 alumnes de l'escola de primària Doctor Ferrer, del mateix municipi, han interpretat les cançons i el text de l'obra. No era un final de curs qualsevol, es tracta de la darrera activitat d'un projecte pedagògic reconegut pel departament d'Ensenyament de la Generalitat que ha dut a terme el centre durant tot el curs i que ha culminat amb el dia de la interpretació que els alumnes han ofert a pares i familiars. Aquest divendres a la tarda s'ha estrenat el muntatge, i aquest dissabte se'n preveuen fer dues representacions més, una al matí a les 11 i una altra a les 6 de la tarda. Han calgut tres funcions perquè s'han repartit gairebé 1.700 entrades entre els familiars, a raó de 4 per alumne.

La primera representació ha estat tot un "èxit". Els joves intèrprets han gaudit molt i les famílies tant o més veient la representació. "És un gran pujada de les emocions per a cada infant", explica la directora el centre Elena Lloses, i el final, amb els 420 que apareixen en diferents moments de l'escenificació tots junts a l'escenari cantant és un moment d'eufòria.

En el muntatge artesenc, els alumnes de l'escola interpreten 9 cançons del musical "Aladí". El musical original està basat en la pel·lícula del mateix nom que fa produir Disney el 1992. El libreto és de Chad Beguelin, música d'Alan Menken i hi ha lletres d'Howard Ashman, Tim Rice i el mateix Chad Beguelin. El infants d'Artés han entrat de ple en la història que explica la vida d'Aladí, aquell noi orfe que sobreviu robant pels carrers d'una ciutat fictícia, Agrabah, mentre somia en poder tenir una vida millor. L'encàrrec de recuperar una làmpada on hi viu un geni, canvia la vida del jove. La primera representació del musical als Estats Units es va fer el 2011 a Seattle i després va passar a Broadway.

La versió artesenca s'ha fet en català, amb traducció dels mestres del centre. Hi ha una participació de tota l'escola i de tot l'equip educatiu, però hi té una especial incidència la part musical, que ha dirigit la professora especialista de música, Anna Santamaria, i per aquest muntatge s'ha comptat amb la col·laboració en la coreografia de la professora Marta Rabaneda, de l'Escola de Municipal de Música d'Artés.

"Aladí, no és el primer musical que fa l'escola. "Entre el professorat n'hi ha uns quants que som aficionats al teatre i especialment al món dels musicals", explica la directora Elena Lloses. Abans d'"Aladí", ja havien interpretat "El rei Lleó" i el "Japerut de NôtreDamme", però el que ha canviat aquest any és que es tracti d'un projecte pedagògic en el que tots el cursos han fet activitats que poguessin lligar la part formativa amb la representació. Uns ho han centrat en les espècies, i han fet unss tallers a Sant Benet de Bages; uns altres han relacionat l'existència de les pedres precioses amb la riquesa del subsòl, hi van visitar la mina de sal de Cardona; i els més grans han treballat sobre les arts escèniques, sobre els diferents oficis que fan possible alçar el teló més enllà d'actors, músics o cantants.