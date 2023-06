Si bé les pluges d’aquestes darreres setmanes han estat abundants en diverses àrees de les capçaleres dels rius Llobregat i Cardener, pràcticament no s’han notat als embassaments, que es mantenen amb l’escassetat de reserves d’aigua que ja tenien.

Les variacions dels volums d’aigua entre l’1 i el 31 de maig han estat gairebé inapreciables malgrat les precipitacions que hi ha hagut. Tanmateix, a la conca del Llobregat, la Baells ha aconseguit frenar la davallada continuada que tenia i fins i tot ha aconseguit revertir la situació, però molt lleugerament. Aquest 31 de maig, tancava el mes amb 28,53 hm3 d’aigua (un 26,07% de la seva capacitat), tan sols mig punt percentual més respecte els 27,88 hm3 de començament de mes. A Sant Ponç hi ha hagut una evolució molt similar, i en aquest mateix període s’ha passat d’unes reserves del 29,40% al 29,83%, amb uns nivells de poc més de 7 hm3. A la Llosa és on més s’ha notat el canvi, però ha estat en negatiu perquè les reserves d’aigua en l’últim mes han caigut del 23,50%, al 21,10%, passant de 18,81 hm3 a 16,88. De tota manera, la caiguda s'ha rel·lentit.

En tots tres casos, els nivells han disminuït considerablement des de començament d’any, i com a mínim fins ara ho han fet de forma progressiva. El de Sant Ponç és el més perjudicat tenint en compte que l’1 de gener gairebé es trobava a la meitat de la seva capacitat i ara no arriba al 30%. Des d’aleshores el de la Llosa ha perdut 6,3 punts percentuals, i el de la Baells gairebé 2,5. Aquest diferencial encara és més acusat si es compara amb l’estat dels embassaments ara fa un any. Aleshores ja hi havia sequera, però tots tres embassaments tenien més del doble de reserves que ara.

La situació és similar a la resta d’embassaments de les conques internes de Catalunya, on el maig s’ha tancat amb una mitjana de reserves del 25,5%, una xifra lleugerament inferior a la dels pantans de la regió central. Com a més plens destaquen el de Foix (65,15%) o el de Susqueda (gairebé al 35%), mentre que Riudecanyes és al 7,14% i el de Siurana al 6,81%. A la Conca Hidrogràfica de l’Ebre estan una mica millor, amb un amitjana de reserves (a Catalunya) del 36%. Els de Riba-roja i Terradets estan pràcticament plens, mentre que el de Guiamets es troba al 7,3%. El pantà d’Oliana té unes reserves del 46,78%.