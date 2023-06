Llençant una moneda a l’aire, la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Manresa ha resolt aquest divendres al matí els empats entre candidats de llistes obertes que s’havien donat als municipis bagencs de Mura, Gaià i Granera en les eleccions municipals de diumenge passat. D’aquesta manera, l’actual alcaldessa de Mura, Montserrat Playà, que havia empatat amb un candidat d’ERC continuarà al consistori perquè la moneda s’ha decantat al seu favor.

La JEZ s’ha reunit aquest matí als jutjats de Manresa per fer l’habitual recompte definitiu de les eleccions i resoldre les incidències com les que s’haguessin pogut donar als municipis de la seva àrea. La sort s’ha posat de cara de l’actual alcaldessa de Mura, Montserrat Playà (Junts), que podrà continuar de regidora i optar a l'alcaldia perquè ha guanyat el sorteig que s’ha realitzat per desfer l’empat que tenia amb el candidat republicà Jordi Aznar, que va treure els mateixos 56 vots que ella a les eleccions de diumenge. Amb el resultat definitiu ERC ha obtingut un regidor (Josep Canals), que és el més ben situat, i Junts ha quedat amb dos (Playà i Salvador Cabana), mentre que la CUP té les altres dues regidores electes que completen el consistori (Glòria Amigó i Laura Roda).

Per la seva banda, al municipi de Gaià, on també es va donar un empat la sort ha caigut de la banda d’ERC i, tot i que no ha alterat la majoria absoluta que els republicans van aconseguir davant Junts, el sorteig si que l’ha ampliada amb quatre regidors d’ERC enfront d’un de Junts. L’empat, diumenge, va ser a 59 vots entre Francesc Trias, d’ERC, que finalment entrarà a l’Ajuntament, i Bernat Vidal, de Junts, que n’ha quedat fora. Els republicans Núria Casanovas i Jordi Esclusa van ser els candidats més ben posicionats, seguits de Marc Burillo (Junts) i Joan Coll (ERC).

També s’ha hagut de fer un tercer sorteig, en aquest cas per desfer un empat entre dues regidores del mateix partit, ERC, al petit municipi de Granera que tant sols té tres regidors al consistori. Les dues candidates republicanes havien empatat a 29 vots. En aquest cas, la sort s’ha decantat a favor d’Anna Moncada i ha quedat fora la seva companya de formació Dolor Elias. Les dues primeres posicions les van obtenir Joan Vilaplana i Rosa Maria Bellmunt, de Junts.

Sistema de llites obertes

Als municipis que no arriben als 250 habitants, els ciutadans voten amb llistes obertes, és a dir, que poden elegir els candidats individualment, siguin el primer o l'últim de la llista i dels partits que vulguin. Amb aquest sistema es compten el nombre de vots de cadascun dels candidats i s'ordenen de més a menys vots i es proclamen electes els que n'han obtingut més. També es tria l'alcalde o l'alcaldessa d'una manera diferent. En aquest cas poden ser candidats a l'alcaldia qualsevol dels regidors que han estat elegits i es proclama alcalde o alcaldessa el candidat que aconsegueixi majoria absoluta dels vots del regidors. Si cap no l’obté, es proclama alcalde el regidor que hagi obtingut més vots populars en els eleccions municipals.