La diferència d’un vot entre el PSC i ERC a Castellbell i el Vilar, que les eleccions municipals de diumenge va donar la majoria absoluta als republicans ja és oficial. La Junta Electoral de Zona de Manresa, que aquest divendres al matí ha fet el recompte oficial de vots ha ratificat, després de revisar els 25 vots nuls, que ERC en va obtenir un total de 827 i els socialistes, 826. Així, es confirma que Adrià Valls serà el nou alcalde de Castellbell desbancant la històrica alcaldessa socialista Montserrat Badia, que ha governat el consistori els últims 12 anys.

Davant d’aquesta situació, el representants de les dues formacions que aquest divendres al matí han assistit al recompte definitiu, que s’ha dut a terme als jutjats de Manresa, han demanat una revisió del vots nuls per veure si n’hi havia algun que finalment no ho fos i pogués fer decantar la balança. Després de repassar un a un els vots nuls de cada mesa, els representants judicials els han donat tots per bons i han ratificat el resultat electoral que es va fer públic diumenge tancant definitivament la porta a cap canvi d’última hora. Això, confirma que la llista encapçalada per Badia serà els proper quatre anys a l’oposició.

D’aquesta manera, Esquerra governarà per primer cop, en un municipi que ha estat històricament una plaça forta socialista, ja que el PSC hi ha tingut l’alcaldia durant 36 anys. Els últims 12 a mans de Montserrat Badia, que ara ha quedat a l’oposició, perquè ha perdut un regidor (de 6 a 5) i amb ell la majoria absoluta. Per contra, Sumem per Castellbell i el Vilar-AM, liderat per Adrià Valls, ja té garantida l’alcaldia. La formació ha duplicat la representació, i ha passat dels 3 regidors del 2019 als 6 que assolit ara.