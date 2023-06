El sorteig d’aquest dijous de la Loteria Nacional ha deixat un total de 300.000 euros repartits en deu dècims a Sant Vicenç de Castellet. Es tracta del primer premi, valorat en 30.000 euros la butlleta, amb el número 23.840, que es va consignar a l’administració número 1, situada al carrer Gran de la població bagenca.

És un número que l’administració ja té abonat i que cada setmana ven «a un parell o tres de clients fixes», a banda dels que es puguin repartir a altres persones que el demanin, com ha passat en aquest cas, explica l’encarregada del negoci, Maria del Mar Mora. En total, han estat deu dècims venuts per finestreta "possiblement" a gent de Sant Vicenç, Castellbell o Castellgalí, que són els clients habituals d’aquesta administració «i que s’han endut el premi sencer, exempt d’impostos perquè la quantitat és inferior als 40.000 euros», sosté Mora, si bé afegia que aquest divendres al migdia cap dels afortunats no s’havia deixat veure pel local.

Aquesta mateixa administració ja va repartir dijous passat 27.910 euros a un altre client de Sant Vicenç que va resultar afortunat amb un premi de 4 apostes de la Primitiva, i per Nadal, també havia venut un dècim de la Grossa per la terminal, valorat en 400.000 euros. Són tres grans premis repartits en només mig any per aquesta administració que fa vuit mesos que es va traslladar de local. «Sembla que aquest lloc ens porta molt bones vibracions», apuntava Mora.