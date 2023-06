Cardona es posa com a objectiu potenciar la comercialització de la seva sal

Cardona ha posat en valor aquest cap de setmana un dels seus elements més representatius, la sal, amb la celebració de la tercera edició de la Festa de la Sal. La festa és una branca més de la voluntat del consistori de posar en valor aquest element així com potenciar la seva comercialització.

La festa de la sal va néixer com a relleu de la fira medieval i ho va fer amb l'objectiu de posar en valor el producte que va fer gran el municipi de Cardona. De fet, és una oportunitat perquè tant els cardonins com els turistes que visiten el municipi puguin aconseguir la sal de Cardona a través d'una de les parades que formen part de la festa. A més, enguany s'ha convidat el municipi basc d'Añana, que també produeix sal pròpia i amb qui l'Ajuntament de Cardona treballa per potenciar la seva distribució de sal.

"El que ara es ven més a Cardona per part de la gent que ens visita és la sal, i nosaltres estem treballant per augmentar la comercialització. Som prudents i també treballem en millorar-la, en fer altres tipus de productes relacionats amb la sal... acabem de començar", ha apuntat l'alcalde Ferran Estruch, que explica que tota la que es produeix actualment s'aconsegueix vendre.

En aquest sentit, veïns del municipi bagenc i visitants van aprofitar la festa per interessar-se per aquest producte, tal com van explicar les paradistes dels dos municipis que ahir eren a la festa. Per altra banda, l'esdeveniment també permetia conèixer més d'aquest producte i de la seva relació amb Cardona a través de diverses activitats. Per exemple, dissabte es va dur a terme un tast de sal i, avui, s'ha fet un showcooking a càrrec del xef Jordi Llobet amb la sal com a producte estrella. Paral·lelament, durant el cap de setmana s'han organitzat visites guiades als diferents atractius turístics del municipi.