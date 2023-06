L’enciclopèdia de Monistrol

La història de Monistrol de Montserrat en dos volums i 800 pàgines

Quan un dissabte del començament de setembre del 2019, en una sobretaula al porxo de la casa de Llorenç Soldevila a Argentona, vam prendre la decisió de donar forma a una història de Monistrol després d’un grapat d’anys d’investigacions i publicacions, poc ens podíem pensar que ens sortirien dos volums, 840 pàgines i uns dos milions i mig de caràcters. La idea era que havia de ser un treball científic que pogués servir per a tots els nivells educatius, vàlid tant per a l’interessat en la història particular d’aquest racó del Bages sud com per al que ho estigui en la història general del país; rigor i claredat en l’exposició i un nom: Monistrol de Montserrat. Un miler d’anys d’història.

Monistrol està íntimament relacionat amb Montserrat, no endebades té el Palau Prioral, la residència de la jerarquia monàstica que cercava un indret més hospitalari per viure que no pas el monestir enfilat en un espai de geografia breu i pedregosa, amb escassedat de tot, fins i tot de sol a l’hivern. Monistrol, talment com la resta del Montserratí, era un feu de Montserrat i, per tant, està íntimament relacionat amb la història del monestir i de la muntanya. He sentit dir a l’alcalde Joan Miguel que als monistrolencs «Montserrat ens pren el sol i ens roba el cor». Ens pren el sol perquè, a l’hivern, la muntanya comença a projectar la seva ombra sobre la vila a partir de quarts d’una del migdia, i ens pren el cor perquè el santuari més important del país és al nostre terme municipal, és part indestriable de la nostra essència. Així que, al rigor, també s’hi va afegir l’amor pel terròs. «Quina feinada, però com l’hem gaudit, oi Llorenç?». Vam dir en la darrera conversa mantinguda per Skype. Aquest és el resum de tot plegat.

Un tot plegat que ens ha dut un munt d’històries. El treball del medievalista de capçalera del quartet d’autors, en Josep Batlle, ha il·luminat el naixement de l’assentament humà a la vall de Monistrol i ha desvelat que les relacions entre els senyors feudals monjos i la gent monistrolenca van tenir, ja des de la primeria, algunes èpoques somogudes quan partidaris de la senyoria i partidaris de notables locals se les feien a cops d’espasa i de grillons, de ferits, de morts i d’empresonats que obligaven a intervenir manu militari l’autoritat reial.

En altres períodes, les relacions eren de convivència i, fins i tot, de col·laboració estreta; un parell d’exemples: la construcció de la basílica renaixentista va ser dirigida pel mestre d’obres monistrolenc Miquel Sastre, a qui es posa figura i història, o el paper dels anomenats aplegadors que recorrien les geografies dels Països Catalans, d’Espanya, de Portugal i de França a la recerca d’almoines per al sosteniment del santuari, feina desenvolupada bàsicament per una plèiade de monistrolencs que es passaven molts mesos fora de la vila. Per cert, aquesta activitat va tenir el seu declivi arran de la destrucció del santuari durant la guerra del Francès, però, com que donava bons rèdits als que la practicaven, la van continuar inventant-se altres esglésies; l’autoritat governativa hi va haver d’intervenir amb penes de desterrament i de presó.

Els dos volums ressegueixen la història del país, i així assistim des de l’òptica monistrolenca a l’establiment dels monjos castellans a Montserrat, ja amb dèries d’assimilació que no han passat de moda; a les batusses amb la Generalitat i el Consell de Cent, i fins i tot al contraban de joies cap a Castella amagades en atxes de cera a càrrec d’una abat de nom Andrés de San Román. També es posa de manifest el Monistrol enclavament de tropes austriacistes durant la guerra de Successió, amb presència de soldats napolitans, portuguesos, holandesos o alemanys; aquests darrers hi van tenir un hospital propi. La guerra va dur prosperitat a algunes butxaques de monistrolencs que es llogaven amb matxos i rucs per fer el transport de mercaderies als fronts de guerra i també la ruïna a les arques municipals, una malaltia endèmica que es perllongaria en el temps, quan havien de pagar les estades de les tropes repartides entre les famílies. Una curiositat als nostres ulls d’avui: el consell de la vila va haver de pagar part de les despeses de menjar i roba ocasionades per la visita a Montserrat del pretendent austriacista, l’Arxiduc Carles, i la seva cort.

La intensa presència del tèxtil de la llana i del gremi dels paraires expliquen la vida econòmica de Monistrol al llarg de quatre segles a redós de l’aprofitament de l’aigua de la Font Gran en la zona que avui coneixem com a Passeig de la Canaleta. El treball revela com Monistrol ha estat entre les poblacions pioneres de la industrialització. Al principi del 1820 industrials de Terrassa van trobar en les aigües del Llobregat la força motriu constant que no tenien en els seus emplaçaments locals i van convertir l’antic Molí Batan propietat de Montserrat en fàbriques de llana filada i teixida.

La devastació i les penalitats econòmiques en un territori costerut, pedregós i poc amable per als conreus extensius han acompanyat la història de Monistrol. La vila no va ser cremada durant la guerra de Successió com assenyalen alguns mapes, però sí que ho fou durant la primera guerra Carlina fins al punt que va perdre la meitat de la població de 1.200 habitants a 620. Els carlins de Savalls van romandre a Monistrol un any sencer, entre final del 1835 i començament del 1837, i van entrar a la vila a sang i foc; com a exemple de la seva estada, en el memorial de greuges enviat a les Corts Espanyoles per l’Ajuntament liberal, s’exposa que van arrencar totes les oliveres del terme.

La guerra del Francès també hi té parada. El conflicte deixà el rastre de destrucció de Montserrat, però també l’entrada a Monistrol, que comportà la fugida de la gent, l’espoliació de les cases, de l’església i de l’horta. Les troballes, aquí i allà, de restes militars franceses posen de manifest que la seva estada a la base de la muntanya no va ser una cosa de quatre dies.

En el segon volum es posa ordre a tot el que se sabia sobre la guerra civil de 1936-39 a Monistrol; causes prèvies i resultats posteriors. Han emergit noms i situacions, i l’aportació és feta en clau local, agafant l’axioma que cada terra fa sa guerra. I també es fa una repassada de la ingent activitat social de la vila amb la presència d’una quarantena d’entitats, alhora que es presenta 22 biografies d’altres monistrolencs notables des del segle XVII fins al XXI.

«Quan creus que ja s’acaba, torna a començar», canta Raimon, doncs és en el teixir i desteixir que aquesta petita comunitat, avui d’uns 3.000 habitants, ha anat fent via. I això és el que exposa Monistrol de Montserrat. Un miler d’anys d’història.

MONISTROL DE MONTSERRAT. UN MILER D’ANYS D’HISTÒRIA. SEGLES X-XVIII i SEGLES XIX-XXI

AUTORS:

Llorenç Soldevila, Salvador Redó, Josep Batlle i David Blasco

AJUNTAMENT DE MONISTROL. 840 Pàgines. 50 € ELS DOS VOLUMS