Fins al diumenge 25 de juny, tots els veïns i veïnes empadronats a Sant Fruitós de Bages, majors de setze anys, poden decidir quines seran les propostes guanyadores de la tercera edició del pressupost participatiu del municipi. En aquesta tercera edició, surten a votació popular un total de vuit propostes, presentades tant per persones a títol individual com per entitats del municipi.

Les propostes finalistes són l’elaboració d’un estudi per minimitzar l’impacte visual del cablejat aeri i en façana al nucli del municipi; la creació d’una zona de pícnic i una àrea de jocs infantils a les piscines; la compra de material de preparació física i adequació d’una sala tècnica al pavelló d’esports; la instal·lació de set punts d’intercanvi de llibres al nucli i als barris i urbanitzacions; la instal·lació d’una xarxa d’escalada per a infants a Pineda de Bages; la millora de l’asfalt a la pista del Bosquet; la reforma del parc infantil de Torroella de Baix i la instal·lació d’un tobogan aquàtic a les piscines municipals, que va presentar el Consell d’Infants. Fins al 25 de juny tots els veïns i veïnes majors de setze anys empadronats al municipi poden votar entre una o dues de les vuit propostes presentades. El vot es pot realitzar únicament en format electrònic a través del web de l’Ajuntament de Sant Fruitós. L’Ajuntament ha destinat per aquesta edició del pressupost participatiu un import de 85.000 euros. Un cop fet el recompte de vots, s'executaran tantes propostes com sigui possible, per ordre de puntuació, fins a esgotar el pressupost. Fruit de les dues darreres edicions del pressupost participatiu s’han pogut realitzar un total de set projectes d’iniciativa de la ciutadania com són la transformació del pati de la llar d’infants en un pati educatiu, la instal·lació de torres de nidificació per a aus, la creació d’un jardí de papallones, la creació i senyalització de l’anella verda del municipi, la compra d’un aparell d’exercici pel gimnàs del camp d’esports municipal, i el projecte d’adequació dels sanitaris de l’escola Monsenyor Gibert que ja té el projecte redactat. El dilluns 3 de juliol, dins els actes de la Festa Major d'Estiu, s'anunciaran les propostes guanyadores d’aquest 2023.