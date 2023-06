Malgrat ser segona força després d’haver perdut un regidor i quedar-se amb 4, els mateixos que el PP però amb menys vots, ERC de Monistrol de Montserrat no renuncia a revalidar l’alcaldia que ha mantingut durant els cinc últims mandats. «Ho intentarem perquè els números donen», apunta l’alcalde en funcions, Joan Miguel, i posa com a única línia vermella un pacte amb el PP.

En aquest context, el futur govern de Monistrol enfila una cursa entre populars i republicans, que en tots dos casos obligarà a arribar a pactes si es vol un govern amb majoria absoluta, que està en un mínim de 6 regidors. Com ja va avançar a aquest diari fa uns dies la líder del PP a Monistrol, Núria Carreras, el partit manté obertes totes les opcions, i aquest dilluns reiterava «la nostra intenció de parlar amb tothom», però sense donar més detalls fins que no hi hagi algun possible acord tancat. Tanmateix, Miguel ja apuntava que no hi haurà una aliança entre republicans i populars. «No tindria cap sentit fer-la perquè el partit està a les nostres antípodes», de manera que ERC explorarà la resta d’opcions possibles amb la voluntat de mantenir-se al capdavant del govern. «Ens caldrà un acord a tres bandes», sosté Miguel, tenint en compte que tant la CUP, com el PSC, com Junts, les altres tres formacions que hi ha en joc, tenen un regidor cadascuna.

Miguel explicava aquest dilluns que encara no ha iniciat la ronda de converses però que ara si que les trobades ja seran imminents «després d’una setmana de reflexió interna» per valorar resultats. Els republicans han integrat a la llista la regidora de Més Monistrol, Olga Urraca, que durant aquest mandat ja els ha donat suport i que aquesta vegada no ha fet candidatura pròpia. Malgrat aquesta inclusió, ERC ha passat de 5 regidors a 4, amb una pèrdua de 135 vots. Els republicans també havien pactat amb el PSC, amb qui van governar del 2003 al 2015, si bé això no ha d’influir de cara a futurs acords, assegura Miguel. «Ara és tot nou», i a dia d’avui «no tenim cap preferència perquè és qüestió de mirar les persones» de cada llista i el seu encaix en un possible pacte per fer govern. Si no s’arriba a cap acord d’investidura o de govern, la popular Núria Carreras es convertiria en la nova alcaldessa de Monistrol com a líder de la força més votada.