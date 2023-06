Les negociacions a Sant Joan apunten a una nova aliança sense el PSC

Alternativa per Sant Joan podria segellar en les properes hores un acord de govern per als propers quatre anys que deixaria fora el PSC, que ha estat el seu soci a l’executiu pràcticament tot aquest mandat. Així ho han avançat aquest dimarts al vespre a aquest diari fonts properes a les negociacions, ara només pendents d’alguns serrells que es podrien resoldre de forma imminent.

Si bé no hi ha res confirmat oficialment, tot apunta cap a un acord entre Alternativa, que el 28-M va aconseguir el màxim suport amb 6 regidors, i Compromís amb Sant Joan, que va doblar la representació i ara en suma 4, els mateixos que el PSC però amb més vots. Si finalment es confirma aquesta opció, el consistori quedaria configurat amb un govern amb una majoria sòlida de 10 regidors, i del qual el PSC en quedaria al marge. Alternativa també es podria garantir la majoria absoluta amb un pacte tripartit amb els dos regidors de Junts i el representant d’ERC.

Precisament, tenir assegurada una majoria àmplia és la fórmula que busca Alternativa de cara al nou executiu, tal com va avançar a Regió7 el seu líder i actual alcalde en funcions, Jordi Solernou (vegeu l’edició de dijous). Ell mateix admetia «les dificultats» d’impulsar propostes amb un govern en minoria com hi ha hagut aquests darrers quatre anys amb els 5 regidors que tenia Alternativa i els 3 que tenien els socialistes.