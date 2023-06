L’Ajuntament de Santpedor podria fer efectiva en els propers mesos la compra de l’edifici històric del Celler Cooperatiu, actualment propietat del Sindicat Agrícola, que d’aquesta manera incorporarà com a equipament municipal. La futura adquisició està molt encarrilada, pendent dels tràmits que cal anar salvant per a una compra patrimonial, ja que hi ha acord des de fa temps entre les dues parts i, a més, en l’últim ple municipal el consistori va aprovar una modificació de crèdit que permetrà la compra-venda de l’edifici tan bon punt estigui enllestida la documentació necessària. De fet, un dels tràmits que s’ha fet en paral·lel és la sol·licitud de l’autorització per part de la Generalitat, ja que aquest és un pas obligat quan una adquisició d’un immoble està per damunt dels 100.000 euros.

El procediment per fer del Celler Cooperatiu un edifici municipal ja va començar el 2021, quan ja es va fer una primera modificació de crèdit, que s’ha hagut d’ajornar perquè el Sindicat ha hagut d’actualitzar la situació al registre de la propietat, segons han explicat fonts municipals. El Celler Cooperatiu de Santpedor, declarat Bé Cultural d'Interès Local, està situat a la plaça del Sindicat i es va construir l’any 1922 gràcies a l’esforç dels socis del Sindicat Agrícola de Santpedor, que hi van contribuir tant amb el capital de les seves accions com amb la mà d’obra. El celler es va estrenar per la verema de 1923 i va ser el primer celler cooperatiu del Bages a posar-se en marxa, seguit pel de Salelles (1927) i el d’Artés (1935). L’última verema en què encara va treballar va ser a mitjan de la dècada dels 80. L’edifici del Celler Cooperatiu és una nau rectangular coberta amb encavallada de fusta i planxes de fibrociment a dues vessants. La nau central es manté intacta des de la dècada dels 80, quan el celler va cessar l’activitat, mentre que les naus laterals continuen funcionant, una acull les oficines del Sindicat i a l’altra s’hi concentren els locals d’algunes entitats del poble. Fonts de l’Ajuntament han explicat que els usos d’aquest espai no estan concretats, sinó que es definiran en un futur projecte que tindrà en compte el patrimoni històric del poble i el món del vi com a eix vertebrador. Una de les primeres accions que caldrà fer un cop se’n formalitzi la propietat a mans del consistori serà elaborar un estudi tan de la seva situació estructural com per catalogar els elements que conté. Una seixantena de persones visiten el celler Santpedor s’ha afegit un any més als municipis de la comarca que han ofert visites guiades al patrimoni de la ruta del vi en el marc de la Fira del Vi del Bages. Aquest cap de setmana passat el Celler Cooperatiu de Santpedor (El Sindicat), que data de la dècada de 1920 i es conserva intacte des que va cessar l’activitat ara fa prop de 40 anys, s’ha omplert de visitants. Una seixantena de persones han viatjat 100 anys enrere per descobrir el passat vitivinícola de Santpedor de la mà de la historiadora Mireia Vila i d’un tast en un entorn immillorable gràcies a El Terrer 1834.