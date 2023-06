Santpedor arrencarà aquest dijous una programació de cinc dies d’una festa major que, ara sí, es presenta alhora plenament normalitzada (després de l’afectació dels últims anys per la pandèmia, tot i que en la del 2022 ja gairebé no hi va haver restriccions) i amb la confirmació de la supressió de les vaquetes, després de la segona consulta popular celebrada el setembre passat, en que la majoria va dir no a la seva recuperació.

L’activitat de les penyes i de les entitats es reforça com a motor de la festa, que començarà oficialment aquest dijous a la tarda amb el pregó institucional a càrrec de l’exnedador olímpic i rècord d’Espanya, Pere Balcells (va participar a les Olimpíades de Munic 1972 i Montreal 1976). A continuació hi ha prevista a la plaça Catalunya la tradicional Empartxada, que encetarà els cinc dies de programació festiva amb activitats per a tots els públics que s’allargaran fins dilluns. El tret de sortida més popular serà divendres a les 8 de la tarda, quan la plaça Gran U d’Octubre viurà l’entrada de penyes i colles, seguida de l’actuació dels castellers, els geganters, els Bous de Foc, l’Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor i Batuk d’Or, acompanyats per la banda de festa major de músics de Santpedor. L’acte es completarà amb una flashmob i l’encassacada de l’estàtua del Timbaler.

De la programació en destaquen els actes al carrer, els concerts i espectacles musicals i les propostes infantils, entre d’altres. També hi haurà els tradicionals concerts i balls, enguany amb les orquestres Meravella i Rosaleda, un espectacle de foc, espectacle d’acrobàcies amb moto, una festa aquàtica, cercaviles nocturnes amb la xaranga Kriptonita i música amb Mitjanit, Waikiki, Animal Show i l’Orquestra Tropical.

Hi ha una aposta molt destacada d’actes per a la festa major infantil, que s’anirà intercalant amb la gran, inclòs el seu propi pregó, a càrrec del Consell d’Infants Municipal. Espectacles d’animació, circ, festa Holy i festa aquàtica son algunes de les propostes. Com cada any, també hi ha programat el sopar infantil de Festa Major diumenge al vespre a la placeta de l’Auditori del Convent.

La cultura popular tindrà protagonisme dins els actes de la festa major amb la matinal que té dedicada especialment el matí de diumenge a càrrec de les entitats del poble. Els Castellers de Santpedor, la colla bastonera Picarols, la colla gegantera, els Bous de Foc, l’Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor i Batuk d’Or faran un recorregut que anirà des de la plaça Gabriel Prat fins a la plaça Gran U d’Octubre.