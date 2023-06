Alternativa i Compromís segellen un pacte a Sant Joan per governar amb deu regidors

Les negociacions d’aquests darrers dies ja apuntaven cap aquí, i finalment s’ha confirmat l’acord de govern entre Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan per governar plegats en aquest municipi fins al 2027. Ho faran amb 10 regidors dels 17 que té el consistori, i Jordi Solernou, d’Alternativa, tornarà a ser l’alcalde.

Solernou i el líder de Compromís, Iban Hortal, han segellat el pacte aquest mateix dimecres, després d’un acord que ha posat en valor el fet d’haver estat les dues forces més votades a les eleccions del 28-M. Alternativa va obtenir 6 regidors, i Compromís 4, els mateixos que el PSC, però amb un major número de vots. Això deixarà els socialistes a l’oposició, juntament amb els 2 regidors de Junts i l’únic representant d’ERC.

Alternativa i Compromís estan convençuts que el govern resultant d’aquest acord «permetrà l’estabilitat política requerida al municipi». Al mateix temps, la majoria absoluta amb 10 regidors «serà un alleujament total», apuntava Solernou poc després que es fes oficial el pacte, tenint en compte l’experiència d’aquest darrer mandat en què Alternativa ha tingut com a socis els socialistes però en un govern en minoria. En relació al canvi d’aliances cap a Compromís, Solernou destacava l’increment que ha fet aquesta formació en els darrers comicis, després d’haver doblat el nombre de regidors i d’haver registrat la pujada més àmplia de vots, juntament amb Alternativa, d’entre totes les candidatures presentades. En aquest sentit, apunta que «ens devem a la gent i al que ha votat el poble», i sosté que «ara comença una nova etapa».

El pressupost serà prioritari

En un comunicat conjunt, Alternativa i Compromís expliquen el pes que també han tingut en aquesta decisió «les coincidències en les prioritats programàtiques municipals», així com «les afinitats personals entre membres de totes dues formacions». Sobre aquesta qüestió, Solernou apunta propostes com l’arranjament de la zona del Torrent Canigó, l’adequació del Mas Llobet, o les millores del pavelló i la zona esportiva, entre altres, i per aconseguir-ho, assenyala l’aprovació dels pressupostos «com a màxima prioritat, i com a primer objectiu que tenim entre cella i cella» per poder tirar endavant els projectes. «Ara ho podrem fer perquè tenim majoria», després que aquests darrers tres anys s’han hagut de prorrogar perquè el govern, en minoria, no va poder aprovar-los. L’última vegada va ser el 2020. Solernou ja avança la idea de poder presentar un projecte de pressupost al setembre i per això «el que hem de fer ara és asseure’ns per fer-lo».

Abans, i un cop celebrat el ple d’investidura, s’haurà de configurar el nou executiu. En aquest sentit, les dues formacions «ens comprometem a assolir un pacte de govern negociant i configurant el cartipàs municipal de forma equitativa als resultats». Solernou assegura que «això no serà motiu de discussió», i la intenció és donar quatre tinences d’alcaldia a Alternativa, com a força més votada, i dues a Compromís.

La voluntat final, conclouen totes dues formacions, «és treballar estretament i lleialment pel poble de Sant Joan de Vilatorrada».