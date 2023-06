La CUP de Navàs, partit que va guanyar les eleccions del passat 28 de maig al municipi, tot i que lluny de la majoria absoluta (va obtenir 5 dels 13 regidors), ha fet pública la seva voluntat de tenir l’alcaldia però governant en minoria. Així ho ha expressat en un comunicat i ho ha fet saber a la resta de forces que tindran representació al consistori.

El pas per les urnes de fa deu dies va fer dels cupaires primera força amb un regidor més que ERC (4), formació amb la que han compartit govern i han alternat alcaldia durant aquest mandat, després que a les eleccions del 2019 només els separessin només 3 vots (1.170 la CUP i 1.167 Esquerra). El consistori es completarà amb PSC (2 regidors) i Junts (2).

En el comunicat, l’Assemblea Local de la CUP de Navàs informa que durant la darrera setmana s’han dut a terme reunions amb la resta de partits polítics i que «en aquestes trobades hem analitzat els resultats i la baixa participació i els hem fet la mateixa proposta: la voluntat de la CUP és governar en minoria». Si la proposta prospera, el proper alcalde serà Jaume Casals ‘Tai’, que ja ho vas ser vuit anys (entre el 2011 i el 2019), i que enguany ha tornat a encapçalar la llista de la CUP. Tanmateix, dependrà del fet que ERC, segona força, no estableixi aliances amb un dels altres dos partits (només amb un encara no tindrien majoria absoluta) o amb tots dos.

La CUP exposa que els resultats obtinguts, «així com l’experiència, l’empenta, il·lusió i treball dels cinc regidors i regidores ens porten a aquesta decisió, però amb la intenció de fer més participativa la gestió del govern obrint a la resta de partits i a la ciutadania aquells aspectes transcendentals del municipi, que s’escriurien al Pla d’Acció Municipal. Creiem que d’aquesta manera, Navàs pot ser partícip de les decisions i els acords del govern i, per tant, s’impulsa la transparència i la participació no només en els partits polítics sinó també en la població».

És partint d’aquesta base que, diu la CUP, «hem proposat a la resta de partits iniciar la legislatura en solitari, però amb la mà estesa a totes les forces polítiques per arribar a acords puntuals, de la mateixa manera que se’ls ha proposat impulsar les diferents comissions de participació per tal que puguin treballar-hi i dir-hi la seva a fi d’arribar a objectius comuns que facin de Navàs un poble millor». Consideren que d’aquesta manera, «afavorint un clima de negociació constant, creiem que hi haurà un destensionament de les relacions entre partits que, si la situació ho convé, es pot traduir en un acord de governabilitat. De la mateixa manera, se’ls ha demanat que aquests espais de participació no acabin esdevenint una font de bloqueig constant, sinó que siguin propositius i amb voluntat d’entesa per tal que l’acció de govern no es vegi aturada».

Tanmateix, també concreten que amb aquesta premissa «ens hem dirigit a ERC, PSC i Junts, i ens hem emplaçat a fer noves reunions un cop hagin valorat de forma interna la nostra proposta, i en el mateix sentit l’Assemblea Local de la CUP valorarem les propostes que ens vinguin sempre i quan aquestes facin de Navàs un poble jove i capaç».