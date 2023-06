La Diputació de Barcelona ha fixat per al proper mes d'octubre l'inici de les obres d'ampliació del pont d’accés a Castellbell i el Vilar pel nord, amb l'enllaç cap a l'eix del Llobregat. Així ho ha comunicat la mateixa Diputació a l’Ajuntament, i les previsions són que els treballs s'allarguin durant cinc mesos.

El projecte contempla una actuació al llarg d'un tram de 310 metres sobre el pont que travessa el Llobregat, i permetrà doblar l’amplada de la via, que també guanyarà un nou itinerari per a vianants i ciclistes. La remodelació del pont també farà possible la implementació de barreres de contenció, s’instal·larà un mur de 20 centímetres de formigó i una barana metàl·lica de protecció per a vianants i ciclistes i, finalment, es millorarà la corba d’accés al pont des de la banda nord. L’estructura actual es mantindrà amb la tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles també de formigó i revestides de pedra de gres.

La mateixa Diputació de Barcelona assumirà la pràctica totalitat dels 1,8 milions d’euros que costarà l’obra, mentre que la resta serà d'aportació municipal. Es preveu que durant els cinc mesos que duraran els treballs s'haurà de tallar el trànsit en aquesta via.