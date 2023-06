Endavant Balsareny explora un pacte amb ERC per fer un govern amb l’alcaldia compartida

Els independents Endavant Balsareny, que van ser la força més votada a les eleccions municipals del 28-M en aquesta població bagenca, proposen un acord de govern per a tot el mandat amb ERC i una alcaldia compartida de dos anys cadascun. El repartiment es faria com a resposta a l’empat a 4 regidors que hi va haver entre totes dues formacions, amb només 46 vots de diferència a favor d’Endavant, i això deixaria a l’oposició i amb 3 membres Som i Sentim Balsareny, vinculat a Junts, que ha governat en solitari aquests darrers quatre anys amb el nom de Suma Balsareny, Cal Nosa, Cal Rata, La Rabeia i Vilafruns.

Enguany, Endavant es presentava per primera vegada en aquests comicis, i amb la victòria obtinguda «veiem que la gent ens ha donat confiança perquè entenen que podem treballar de forma participativa després d’uns anys molt durs per a les entitats», apunta l’alcaldable del partit, Glòria Casaldàliga. Ha deixat clar que «prioritzem una entesa amb ERC», entre altres coses per considerar que Som i Sentim «en part és una herència del govern que hi ha hagut fins ara, i el que cal és foc nou».

Aquests darrers dies, amb ERC ja hi ha hagut converses «que van per bon camí», diu Casaldàliga. Sosté que els programes «són semblants», i que al darrere «hi ha projectes que conjuntament podem treballar bé» amb una alcaldia compartida. Una fórmula que copiaria l’experiència d’aquesta darrera legislatura en poblacions com Manresa (on Junts va governar el primer any i ERC els altres tres), o Navàs, (amb dos anys cada un entre ERC i la CUP). En aquest cas, la proposta també passa per canviar l'alcaldia a la meitat del mandat, si bé encara estaria per veure quina de les dues formacions començaria ocupant-la.

Per la seva banda, ERC admet que en aquestes trobades hi ha hagut «bones vibracions», però el seu alcaldable, Isidre Viu, assegura que «no hi ha res tancat», i evita fer cap pronunciament sobre aquesta qüestió «fins que no haguem parlat amb tothom». Aquest dimecres al vespre hi havia prevista una primera trobada amb Som i Sentim, i fins que no hi hagi més elements per valorar «preferim no especular ni pronunciar-nos». Un pacte amb Som i Sentim també sumaria majoria i en principi donaria l’alcaldia de forma automàtica als republicans, si bé «per a nosaltres, el que pesa més és l’acostament de programes», mentre que el fet de «tenir l’alcaldia més o menys temps és un petit serrell», assegura Isidre Viu.

ERC i Junts (en aquell moment CiU) ja havien compartit govern a les darreries del mandat 2015-2019, després de la renúncia de l’aleshores alcalde de Gent de Balsareny, Albert Neiro, que va acabar suposant un canvi de tornes al consistori, amb un nou executiu entre republicans i convergents, que eren a l’oposició, liderat per Isidre Viu. Mesos més tard, les eleccions del 2019 van donar la majoria a Suma Balsareny (Junts), que en aquest mandat ha governat sol amb 6 regidors, dels quals ara només en repeteix un. L’actual alcaldessa en funcions, Noelia Ramírez, no s’ha presentat als comicis.