Sallent dona forma a unes Enramades molt participatives

Dia de nervis i tràfec aquest dimecres a Sallent per tenir a apunt els carrers i places que participen, a partir d'aquest dijous i fins dilluns vinent, a les tradicionals Enramades. Enguany s'engalanen fins a disset espais i, per primera vegada, les escoles del municipi han enramat un zona pròpia. Així, la festa és una de les més participatives dels últims anys, ja que ha comptat amb la implicació de tota la comunitat educativa. Els enramadors dels diferents carrers treballaran fins a la matinada per tenir enllestits tots els carrers, que s’inauguraran aquest dijous.

El dimecres previ al Dijous de Corpus és un dia intens a Sallent. El muntatge de les Enramades omple carrers i places de veïns i veïnes que treballen a contra rellotge per tenir enllestits els seus espais per a la inauguració, després de mesos de feina preparant tots els elements. A la tarda i ben entrada la nit és quan hi ha més tragí, però al matí l’ambient que hi havia al centre del poble ja feia olorar la festa. Això ha sigut gràcies a la participació de les escoles Torres Amat i Vedruna que, per primera vegada, han engalanat un espai propi i han estat els primers d’iniciar el muntatge, coincidint amb l’horari escolar.

Nens i nenes amunt i avall amb elements decoratius i mestres i famílies muntant peces. Aquesta ha estat la imatge més recurrent al primer tram del carrer del Cós, que l’escola Torres Amat convertia en la selva Amazònica, i a la plaça d’Anselm Clavé, on la comunitat educativa de l’escola Vedruna muntava els seus «minimons». Després de setmanes de feina intensa als centres educatius, ha arribat el dia de traslladar les decoracions al carrer i encaixar totes les peces.

La cap d’estudis de l’escola Torres Amat de Sallent, Sílvia Camprubí, destacava que el centre ha promogut la participació dels infants a les Enramades «perquè els nens agafin les ganes de seguir amb la festa i s’hi enganxin perquè convé anar tenint planter». Per fer-ho, han integrat l’activitat dins el treball de l’escola i a les hores de plàstica tots els alumnes, de P3 a 6è, han anat fent els animals que decoren la selva de l’Amazones que protagonitza el seu espai, amb monos, cocodrils o tucans. «Sobretot hem utilitzat material reciclat per fer l’enramada el més sostenible possible i que es pugui mullar per si plou». Les famílies també han participat en el procés d’elaboració de l’enramada, tant elaborant elements decoratius en uns tallers que s’han organitzat com en el muntatge. Amb tot plegat, deia Camprubí, «hem fet comunitat perquè tothom s’hi ha implicat molt».

Uns metres més enllà, a la plaça d’Anselm Clavé, mestres i famílies de l’escola Vedruna també treballaven de valent en la confecció de la seva enramada. Segons la directora del centre, Susana Sánchez, «teníem molt clar que volíem que fos una cosa interactiva i que tingués relació amb els nens i amb l’educació». Per aquest motiu, la temàtica de la plaça està relacionada amb l’objectiu educatiu de l’escola que aquest any està dedicat a «mirar tot el que ens envolta amb sentit». Per això, tots els alumnes del centre han fet petits espais o mons, que tenen de fil conductor els sentits. I a jutjar pel seu entusiasme estan d’allò més satisfets amb la seva participació a les Enramades. Era el cas de la Carla, la Keila, la Valèria, la Jana, la Martina i la Cloe, de cinquè de primària, que asseguraven mentre traginaven coses entusiasmades que «altres anys fèiem alguna cosa per algun carrer, però enramar una plaça no ho havíem fet mai i ens ha agradat molt».

La resta de carrers també s'han posat mans a l’obra. Al carrer de la Unió, que aquest any està dedicat a la fantasia, un grup de veïns i veïnes, molt discretament, no paraven de treballar. Conxita Circuns, de 87 anys i que és una de les enramadores més veteranes de la festa, destacava el treball artesanal de les Enramades: «tot està fet a mà, tallat i enganxat, no hi ha res comprat». Fa tres mesos que en aquest carrer treballen per no perdre la tradició d’enramar, que fan des de fa 35 anys. Tot i que la majoria de veïns que hi participen són grans i els costa trobar relleu, «si no ho féssim ho trobaríem molt a faltar», deia.

En aquesta ocasió, les Enramades de Sallent amplien els espais i recuperen alguns carrers que havien deixat de participar-hi en les darreres edicions. En total, hi haurà fins a disset espais engalanats. L’any passat el barri de la Rampinya va reprendre la tradició i enguany es reincorporen a la festa altres indrets com la plaça de la Pau i el primer i el tercer tram del carrer del Cos i s’hi incorpora la plaça d’Anselm Clavé.

Enguany les Enramades commemoren un aniversari destacat perquè els veïns i veïnes del carrer de Sant Bernat, que aquest any s’ha ambientat en el circ, celebren 50 anys enramant. La programació d’activitats de les Enramades, declarades Festa Tradicional d’Interès Nacional, va començar ahir amb l’Esvalotada i l’engalanament dels carrers i places, i acabarà amb el Sopar d’Enramadors el dilluns vinent.