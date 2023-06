Cristòfol Gimeno, de Castellgalí, i Marià Torra, de la Molsosa, seran els alcaldes més veterans

Si no hi ha cap imprevist, els plens d’investidura del proper 17 de juny convertiran l’alcalde de Castellgalí, el socialista Cristòfol Gimeno, i el de la Molsosa, Marià Torra, de Compromís per la Molsosa (vinculat a Junts), en els batlles més veterans de tota la regió central. Iniciaran el seu setè mandat consecutiu al capdavant dels respectius ajuntaments.

Gimeno té l’alcaldia assegurada després de la victòria per majoria absoluta del PSC a Castellgalí, mentre que a la Molsosa, el 28-M Torra va ser el candidat més votat per davant d’un altre membre de Compromís i d’un d’ERC en un sistema de llistes obertes per escollir tres regidors, la qual cosa també li hauria de garantir el lideratge en les votacions del dia 17.

Tant Gimeno com Torra van arribar a les seves respectives alcaldies el 1999, i s’hi han mantingut ininterrompudament. Gimeno ho ha fet sempre sota les sigles del PSC, i Torra com a candidat de CiU, si bé darrerament ha liderat partits amb altres denominacions però sempre dins l’espai postconvergent tret del 2015, en què encapçalava una agrupació d’electors independent. A més, al llarg d’aquests 24 anys els seus patits han obtingut la victòria sempre per majoria absoluta, de manera que han pogut governar còmodament. En el cas de Gimeno ho ha fet en un consistori que el 2007 va passar de 7 a 9 regidors, i el 2019 va augmentar fins a 11. La Molsosa ha funcionat com a consell obert, fins ara amb 5 membres que passaran a ser només 3 en el mandat que ara començarà.

Fins ara, l’alcalde més antic a les comarques centrals era Joan Tor, de Gisclareny, que ostentava el càrrec des del 1991 i aquest cop no s’ha presentat. Tampoc no repeteixen Josep Costa, alcalde de Merlès des del 1995; i Frencesc Miquel Archela, de Rubió, i Enric Armengou de Gaià, que ho eren des del 1999.

D’entre els que si que opten a renovar l’alcaldia però encara no la tenen assegurada, per darrere la veterania de Gimeno i Torra hi ha els 20 anys de Joan Miguel com a alcalde de Monistrol de Montserrat, entre altres.