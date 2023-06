L’Ajuntament de Sallent ha posat en servei una nova àrea per a l’estacionament d'autocaravanes, una actuació que pretén atraure visitants i oferir-los un espai d’allotjament per a un segment de turistes i visitants que està creixent en els últims anys. L’àrea està situada al barri de la Botjosa, a la zona del centre d’acollida de visitants del Geoparc de la Catalunya Central (l’antic edifici del CAT).

Aquesta àrea municipal complementa els serveis de promoció i turisme de Sallent i de totes les activitats promogudes a zona propera del Geoparc, com seria el Poblat Ibèric del Cogulló, la Síquia, els Aiguamolls de la Corbatera, la ruta en BTT de la Síquia o el futur Eco-Rail, que es preveu que s’hi traslladi.

Aquesta àrea inclou serveis com la càrrega d’aigües netes i descàrrega d’aigües grises i negres. El servei de càrrega té un cost de 2 euros, pagament que s’ha d’efectuar amb targeta bancària. A l’àrea està permès l’aparcament i la pernocta per a autocaravanes i furgonetes camperitzades, a més de les places per a turismes que ja existien a la zona. L’àrea de serveis disposa de connexió wifi gratuïta i una zona de pícnic que estarà acaba ben aviat.

La nova àrea de la Botjosa està inclosa dins l’aplicació mòbil mundial Park4Night, que utilitzen les persones usuàries d’autocaravanes per conèixer nous espais turístics i poder passar més estona en aquests punts. A més a més, Sallent disposa de dues àrees de servei privades ubicades al restaurant Mas de la Sala i a la Torre d’en Roca.

Fonts municipals destaquen l’objectiu «és que Sallent i el territori més proper sigui una destinació amigable per a les famílies que viatgen amb la seva casa a sobre. Són visitants que volen descobrir aspectes com els que es poden oferir a Sallent i posar-ho en valor, com el paisatge, patrimoni, cultura, excursions, esport, consum de productes locals, etc. Es tracta d’un perfil de turisme desestacionalitzat i que no comporta massificació».

El consistori confia que aquest reclam pugui beneficiar els sectors del comerç, la restauració i la cultura del municipi.