L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha posat a la venda les entrades per assistir a l'experiència Pla de Lluna. Es tracta d'un esdeveniment de petit format amb aforament limitat que es porta a terme al bell mig de la natura, en un espai de la ruta del Camí Ignasià i de les tres esglésies del romànic Montserratí, en l'indret anomenat Racó de Cal Macari, al Pla del Masroig de Sant Cristòfol. Es un acte que es porta a terme la nit de lluna plena de juliol, el dilluns 3, perquè en aquest punt on es disposa l’escenari hi ha com a teló de fons la cara nord de la Muntanya de Montserrat en el punt més proper de poder observar-la d'extrem a extrem. La sortida de lluna plena és espectacular i es proposa fer-ho tot escoltant el Clar de Lluna de Beethoven i Debussy.

L’aparcament és a uns 600 metres del lloc i l'entrada dona dret a una llesca de pa amb tomàquet amb embotit i una copa de vi o bé un refresc. Hi ha l'opció de gaudir d'un tast guiat pel sommelier Josep Belmonte que ha escollit els vins más emblemàtics de la DO Pla de Bages maridats amb uns formatges artesans de la zona. A més a més hi haurà un petit mercat de productes locals. El ressopó, el tast, passejar pel petit mercat i l'entorn es fa de 2/4 de 9 a les 10 del vespre. El plat fort comença a les 10 amb l'actuació dels joves artistes. Músics protagonistes Arnau Ferrer. Pianista, compositor i arranjador castellvilarenc. Format en piano clàssic i arranjador per a obres corals arreu de Catalunya. Sempre porta una llibreta de pentagrames al damunt perquè no se li escapi res. Beu d'influències del clàssic, el folk i el teatre musical. Anna Ferrer. Aquesta jove berguedana, pianista i cantant, ha decidit recuperar temes d'aquells que ens fan mirar enrere. Per això ha creat la petita formació Trending Covers (amb Marc Piera, Ricard Garcia i Gerard Medi) amb qui compartiran melodies dels records en viu davant la muntanya de Montserrat.