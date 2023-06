ERC de Santpedor, que va guanyar les eleccions del 28 de maig i va obtenir 5 dels 13 regidors del consistori, el mateixos que ara fa quatre anys, busca revalidar el govern amb partits que actuïn «en clau d’esquerres o en clau independentista», o les dues coses a la vegada, apunta el seu alcaldable, Agustí Comas. Això postula com a socis preferents la CUP o bé Sumem per Santpedor (vinculat a Junts), mentre que Santpedor És un Altre Món (SEAM), amb 4 regidors, en principi en quedaria al marge.

Comas assegura que «volem parlar amb tothom», però les úniques trobades que hi ha hagut fins ara a nivell de seccions locals són amb la CUP i Sumem, que s’han fet per separat «i han estat molt bones». Els cupaires són tercera força, empatats a 2 regidors amb Sumem però amb més vots, de manera que els republicans podrien formar majoria absoluta tant amb els uns com amb els altres. El mandat que ara s’acaba ha funcionat amb un pacte entre ERC i Junts, «i ens hem entès bé», sosté Comas, però diu que, d’entrada, això no ha de ser una condició per revalidar-lo. «Es tracta de començar de zero», apunta el cap de files republicà, entre altres coses «perquè ells s’han renovat, i nosaltres també», començant per ell mateix, que fa quatre anys anava de número 3 i ara és l’alcaldable del partit en substitució de Xavier Codina, que quan acabi el mandat plegarà després de 8 anys d’alcalde. De fet, cap dels tres líders és el mateix que en els anteriors comicis.

Ara per ara, ERC deixa obertes totes les opcions d’entesa, si bé Comas admet que hi ha «més afinitats» amb la CUP i Sumem que no pas amb SEAM, amb qui tanmateix també es vol reunir. És la primera vegada que aquesta formació concorre a les eleccions a l’Ajuntament de Santpedor, i agrupa membres que havien integrat la llista del PSC, o que havien estat defensors de la festa de les vaquetes, a la qual s’oposa l’actual govern en funcions. Per altra banda, i segons va transcendir abans dels comicis, també integraria membres vinculats a Societat Civil Catalana, per la qual cosa, Comas afirma no tenir clar «que siguin tan independents com es defineixen».

ERC deixarà passar el cap de setmana llarg de Festa Major abans de reprendre les negociacions, que ja seran definitives de cara a la investidura del proper 17 de juny. Unes trobades en què s'aprofundirà més en les coincidències programàtiques, entenent que «és una de les qüestions importants» a l’hora de fer decantar la balança cap a uns socis o uns altres, sosté Comas.

Sigui com sigui, és difícil que no sigui ERC qui s’acabi fent amb l’alcaldia de Santpedor. I és que, més enllà de l'avantatge que ja d’entrada li dona el fet de ser primera força, una majoria alternativa liderada per SEAM sembla poc probable. Per obtenir-la, els quatre regidors d’aquesta formació necessitarien el suport tant de la CUP com de Sumem, perquè només aleshores se superaria la barrera dels 7 regidors que marquen la majoria absoluta. I davant d’aquest escenari, la CUP va assegurar en el debat preelectoral de campanya que la seva prioritat era pactar amb partits d’esquerres independentistes, deixant al marge cap possibilitat d’aliança amb SEAM, «per la seva influència del PSOE i de Societat Civil Catalana, i perquè tenen un programa amb el qual no hi tenim res a veure».