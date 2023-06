La CUP de Monistrol de Montserrat condicionarà el seu hipotètic suport a un govern liderat per ERC en aquest municipi si els seus números 1 i 2 de la llista, l’actual alcalde en funcions, Joan Miguel, i Olga Urraca, fan «un pas al costat». Així ho han apuntat els cupaires en un comunicat, en què demanen «nous lideratges compartits i noves formes de fer polítiques» al municipi.

De fet, els resultats del 28-M van deixar ERC com a segona força, empatada a 4 regidors amb el PP, que va superar els republicans en vots. La CUP, que és tercera amb un sol regidor, és part de la clau de la futura governabilitat, juntament amb el PSC i amb Junts, que també tenen un regidor cadascun, de manera, que tant el PP com ERC necessitarien dues d’aquestes formacions si no pacten entre ells (ERC ja ha dit que no) i volen majoria.

Els cupaires descarten, ja d’entrada, cap tipus de suport als populars, «per principis, per tot el que significa tenir un partit de dretes com el PP, i per ètica política». En canvi, proposen un pacte d’investidura a ERC, però amb el condicionant del canvi de lideratges. En aquest cas, la CUP apunta que «per salut democràtica i complint la nostra paraula, no podem investir a una persona que fa 20 anys que és al capdavant de l’Ajuntament», en referència a Joan Miguel, que ha estat alcalde des del 2003. En referència a Urraca, que ara integra la llista d’ERC com a número 2, fa quatre anys encapçalava Més Monistrol, que ha estat soci de govern dels republicans en aquest mandat. La CUP acusa els dos aliats de ser «els responsables de la situació en la qual ens trobem», en un context que «ha canviat cap a un populisme buit de continguts i sense cap projecte de poble». Per tot plegat, el partit parla de nous lideratges per fer possible «una nova etapa que solucioni els grans reptes de futur».