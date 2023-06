Sallentina de naixement, ara fa 70 anys, Maria Teresa Soler coordina l’ornamentació del carrer Sant Bernat, que celebra cinc dècades d’Enramades de forma ininterrompuda. Enguany, la temàtica del carrer és la d’un circ.

D’on va sorgir la idea d’enramar el carrer?

L’any 1973, juntament amb altres joves, vaig ser una de les administradores de la festa amb l’encàrrec d’organitzar els actes lúdics que es feien. Llavors el meu avi era l’ànima de la penjada de les figures dels embotits, que és tradició per Corpus, i nosaltres, com a administradors, vam pensar que a banda dels embotits també podíem engalanar el carrer. N’hi havia algun que ja ho feia, però el de Sant Bernat és l’únic que des d’aleshores ho ha fet de forma ininterrompuda [amb el parèntesi de l’any de la pandèmia]. Vaig començar amb 20 anys, i sempre hi he col·laborat.

Són 70 temàtiques diferents. N’hi ha alguna d’especial?

Recordo l’any que vam voler recrear el riu, amb un plàstic blau al terra i uns pollancres; o també un any que vam fer unes catifes de flors però al sostre, no a terra que no és típic d’aquí, i vam fer un rècord perquè vam utilitzar més de 500.000 grapes.

No s’acaben les idees?

Sempre en surten. Ens reunim, i entre tots acaben sortint propostes. A més, nosaltres intentem crear una atmosfera amb què la gent es trobi dins de les Enramades. Ens ho fem tot nosaltres, des del disseny fins que es col·loquen els elements.

Com ha evolucionat la festa en aquests 50 anys?

Han tingut continuïtat, però som menys persones que abans a preparar-les. Ara també ens cenyim més al pressupost que ens dona l’Ajuntament perquè abans fins i tot passàvem per les cases, o sigui que, a més de treballar hi posàvem diners. Sempre hem volgut créixer i ens vam moure perquè ens declaressin Festa Tradicional d’Interès Nacional. La pega és que hi ha una franja d’edat de jovent que costa que s’hi agafin, i com que molts carrers són al casc antic, hi ha gent gran, pisos buits, i costa una mica de tirar endavant. Però també rebem ajuda de gent que no és del barri però que s’estima la festa i hi col·labora. Per exemple, senyores que a casa retallen i cusen per nosaltres. Hem de ser conscients que això no és feina de dos dies, sinó de mesos, però val molt la pena. La satisfacció és que el carrer es vegi bonic i que la gent, quan vingui et digui: Ostres, que bé que us ha quedat! Amb això ja ens considerem pagats, perquè la feinada que hi ha no es paga amb diners.

Quin futur li veu a la festa?

Espero que la gent més jove s’hi vagi involucrant. Ja es comença per la gent de les escoles, que també és bo que comencin a saber què són les Enramades. És important fer aquesta difusió a les escoles, i de fet, aquest any ja han enramat el primer tram del carrer del Cos i la plaça Clavé que, per cert, els ha quedat molt bonic. Els nens són el futur d’aquesta festa.