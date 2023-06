Sallent ha viscut aquest diumenge un matí d’Enramades sota el paraigües, amb ruixats intermitents que han aigualit la festa però no han impedit la presència de nombrosos visitants pels carrers guarnits, i que s’han pogut passejar sense les aglomeracions habituals d’una jornada assolellada. Amb pluja o sense, un cop més s’ha constatat que les Enramades són un pol d’atracció per a gent de fora.

Desirée Ruiz i Adrián González aprofitaven un dels moments de poca pluja per fotografiar-se als decorats de l’entrada del carrer Sant Bernat en la seva primera visita a les Enramades. Venien de Cerdanyola del Vallès convidats per uns amics de Manresa, i n’han marxat «sorpresos en positiu». Havien vist les Enramades del barri de Gràcia i les han posat al mateix nivell, tant per la feina feta com per les dimensions. «Els carrers estan molt ben treballats i llueixen molt. No ens ho esperàvem». Katia Durich també venia amb uns amics de Manresa. En aquest cas des d’Andorra, i deia que també havia vist les de Gràcia «però allà hi ha massa gent, mentre que aquí l’ambient és més de poble i es pot gaudir més». A Sallent no hi havia estat, “i ho trobo fantàstic i molt ben organitzat. Al darrere d’això hi ha molta feina”.

Qui també es passejava per primera vegada pels carrers enramats del poble eren Eduard Serra i Jorge Ruiz. Fa poc temps que viuen a Manresa, però Serra és d’Arbeca, i Jorge Ruiz fa mig any que va arribar de Colòmbia. “Mai no havia vist res semblant, i menys a Colòmbia. Estic sorprès”, apuntava. Fa poc van visitar Temps de Flors, a Girona, “i ara hem vingut a Sallent perquè ens van dir que és semblant a nivell decoratiu”, apuntava Serra, i afegia que “estic bastant al·lucinat de veure com d’una ampolla n’han fet làmpares o animals…és sorprenent”.

Tanmateix, les Enramades de Sallent atrauen especialment públic proper, que en alguns casos ja és assidu. Julia García i Nati Murillo són cunyades, de Vilafruns, i cada any tenen una cita obligada a Sallent. “Ens agrada molt i no ens hem perdut cap edició”, tret del parèntesi de la pandèmia, tot i que “altres anys ens han sorprès més”. Francisco Brocal i Carmina de Gregorio són una parella de Manresa que també visiten sovint les Enramades. “És admirable la feina que hi ha al darrere i la imaginació que té la gent per dissenyar-les amb material reciclable”, explicaven. Xavier Benavides també té les Enramades a prop però enguany ha estat la primera vegada que les visitava. Venia de Manresa amb el seu fill, recomanat per una amiga que havia viscut a Sallent. “Ens ha agradat, i segur que tornarem”, deia.