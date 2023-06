Els independents Endavant Balsareny i ERC han arribat a un acord aquest dimarts al vespre per fer un govern conjunt en què es repartiran l’alcaldia dos anys cadascun. Les dues formacions van empatar a 4 regidors, de manera que formaran una àmplia majoria que deixarà Som i Sentim Balsareny (vinculat a Junts) a l’oposició, amb 3 representants.

Aquesta aliança suposa un tomb en la governabilitat d’aquest Ajuntament, que en els darrers quatre anys ha liderat Junts en solitari amb el nom de Suma Balsareny, Cal Nosa, Cal Rata, La Rabeia i Vilafruns. El pacte ara assolit, que feia dies que s’estava gestant a l’espera de veure com es repartien el mandat, finalment donarà l’alcaldia els dos primers anys a Glòria Casaldàliga, d’Endavant Balsareny, i a mig mandat assumirà el càrrec el republicà Isidre Viu, fins al 2027. Segons exposen en un comunicat que la nova coalició ha fet públic aquest mateix dimarts al vespre just després de segellar el pacte, els dos partits han considerat que aquesta és «la millor opció per portar a terme un projecte comú on el beneficiat serà el poble de Balsareny». Endavant i ERC sostenen que havent analitzat els resultats electorals del 28 de maig, «i per tal de garantir un bon govern a Balsareny, hem arribat a un acord que consisteix en responsabilitats compartides», i que en gran part respon a «les moltes coincidències» que diuen que hi ha en els seus respectius programes electorals.

Així mateix, els dos partits es comprometen a ocupar «de manera consensuada» les diferents regidories que conformaran el nou govern, «treballant totes elles en equip i fent costat a la ciutadania, treballadores i treballadors municipals i entitats locals». Per tot plegat, «entenem que aquesta decisió és la millor», conclouen.

Endavant Balsareny es presentava per primer cop als comicis en aquest ajuntament, i ha estat la primera força, empatada a regidors amb els republicans, però amb més vots. Per la seva banda, ERC en n’ha perdut un, i el partit vinculat als post-convergents ha vist reduïda la representació a la meitat. Endavant Balsareny ja apuntava des de bon començament cap a una preferència respecte els republicans, entenent que Som i Sentim «és una herència del govern que hi ha hagut fins ara», i que el que cal «és foc nou», tal i com manifestava fa uns dies Glòria Casaldàliga.

La líder d’Endavant Balsareny s’estrenarà com a alcaldessa en la investidura d’aquest dissabte, mentre que Isidre Viu ja té experiència al capdavant de l’executiu d’aquest ajuntament. Va ser a les darreries del mandat 2015-2019, en què la renúncia de l’aleshores alcalde per part de Gent de Balsareny, Albert Neiro, va acabar suposant un canvi de tornes al consistori, amb un nou executiu entre republicans i convergents (CiU), que fins aleshores havien estat a l’oposició, i que va liderar Isidre Viu.