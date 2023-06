L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha comprat la finca que fins fa una dècada ocupava l’antiga fàbrica de components i maquinària Linairs, per transformar-la com a local per a la brigada i espai d’oficines per als vigilants municipals.

Es tracta d’un recinte de 6.287 metres quadrats situat a l’inici del carrer de la Trinitat, que puja cap a Montserrat al carrer de la Trinitat, dels quals se n’aprofitarien prop de 2.000 per a usos municipals. Corresponen a l’àmbit on hi ha les antigues naus fabrils, que serien per a la brigada amb un espai de magatzem per guardar-hi material festiu; i les oficines de la fàbrica, on s’ubicarien els vigilants. «Feia temps que buscàvem una nau per a la brigada, perquè ara en tenim una de lloguer que ja ha quedat petita», apunta l’alcalde en funcions, Joan Miguel, i s’ha considerat que la compra d’aquesta finca «era una bona oportunitat perquè està molt ben situada, en un lloc molt proper al municipi». A més, com que l’espai és prou gran, també permet traslladar-hi els vigilants municipals, afegeix.

Miguel explica que l’operació de compra es va començar a negociar al febrer amb l’entitat bancària que tenia la propietat de la finca. El preu de sortida, que inicialment havia estat de 300.000 euros, s’havia baixat fins als 199.000, i a partir de les negociacions finals s’ha pogut acabar adquirint per 150.000 euros. «És un preu interessant», diu Miguel, «i pels terrenys , la ubicació, i els metres quadrats de què disposa, pot ser un bon equipament» per guardar-hi també material divers, «des de les carrosses dels Reis fins a elements de la Festa dels Romeus...», apunta l’alcalde en funcions.

De tota manera, no és una proposta a curt termini perquè les instal·lacions «han patit vandalismes i estan força malament», sosté Miguel. Tot plegat, s’haurà de condicionar amb un projecte de rehabilitació que ni tan sols està programat ni pressupostat. Tanmateix, Miguel posa en valor el fet d’haver adquirit la finca, que ja estarà a disposició de l’Ajuntament que s’acabi configurant. Si els republicans mantenen el govern, «la nostra intenció és deixar aquesta qüestió del tot resolta» i en funcionament al llarg del proper mandat, assegura l’actual alcalde en funcions.

Segons consta en el pla urbanístic municipal, la resta de la finca està destinada a sistemes i parcs i jardins, i també hi ha una part rústica, on no es farà cap intervenció.