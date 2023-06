Ara Navarcles (ERC) aposta per revalidar l’alcaldia en aquest municipi governant tota sola, amb 6 regidors dels 13 que té el consistori. «Sabem que no serà fàcil», però és la decisió a què ha arribat el partit després «d’una valoració acurada» amb les bases i col·laboradors i simpatitzants, assegurava la seva cap de llista i actual alcaldessa en funcions, Alba Pérez, just després de fer pública la notícia aquest dimecres al matí.

L’aposta d’Ara Navarcles arriba després d’uns bons resultats a les eleccions del 28 de maig, que li han permès doblar la representació i passar dels 3 regidors que tenia a 6. És en aquest context que «hem cregut que aquesta és la voluntat i el desig de canvi que se’ns ha demanat», apunta aquesta formació en un comunicat. «Som un equip prou cohesionat, jove i treballador, però amb experiència al govern, i cercarem consensos en totes les àrees i en totes les actuacions que portem a terme».

I és que es ve d’un mandat fragmentat i governat per un tripartit que integraven Ara Navarcles, la CUP i Navarcles En Comú Podem. «L’experiència ha estat bona», assegura Pérez, però tenint en compte que els republicans han doblat regidors, els comuns es mantenen amb 2 i la CUP no s’ha presentat a les eleccions, «entenem que ara els resultats ens demanen entomar nosaltres la responsabilitat».

Si no hi ha cap alternativa que sumi per impedir que Ara Navarcles governi, tot això deixarà els 2 regidors d'En Comú Podem a l’oposició, juntament amb els 3 de Junts (que també els manté), i els 2 del PSC (que n’ha perdut un). Tanmateix, «volem treballar des de la participació àmplia amb l’oposició», apunta Pérez, «amb un projecte per al nostre poble obert, participatiu i decidit», que tingui en compte totes les formacions «no només per aprovar propostes, sinó que siguin coneixedores del dia a dia». Per això, el partit apunta a «la transparència, la complicitat, la col·laboració, el sentit comú i la bona gestió, com a eixos prioritaris per fer una bona feina i per tenir en compte a tothom».

Pérez reitera que la decisió de governar en minoria ha estat molt meditada i que abans de prendre-la «s’ha sospesat tot». Diu que es governarà «amb humilitat, conscients que quatre anys són llargs i poden passar moltes coses». En aquest sentit no tanca la porta a negociar possibles incorporacions al govern «si en algun moment han d’arribar, però en principi, no està previst».