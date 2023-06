Pols polític a Monistrol de Montserrat per configurar el futur govern. Esquerra Republicana, que actualment té l’alcaldia del municipi però que a les eleccions del 28 de maig va passar a ser segona força superada per la llista del Partit Popular, ha emplaçat els altres tres grups que hi tindran representació (CUP, Junts i PSC) a moure fitxa per «garantir un govern de progrés» i «no regalar l’alcaldia al PP».

Els republicans s’expressen així en un comunicat que han fet públic aquesta tarda, a menys de 48 hores de la constitució del nou consistori i sis dies després que les Candidatures d’Unitat Popular en fessin un on reclamaven un «pas al costat» dels números 1 i 2 de la llista d’ERC, l’actual alcalde en funcions, Joan Miguel, i Olga Urraca, per donar suport a un govern amb ells.

En concret, els resultats del 28-M van deixar ERC com a segona força, empatada a 4 regidors amb el PP, que va superar els republicans en vots (36 més). La CUP, que és tercera amb un sol regidor, és part de la clau de la futura governabilitat, juntament amb el PSC i amb Junts, que també tenen un regidor cadascun, de manera, que tant el PP com ERC necessitarien dues d’aquestes formacions si no pacten entre ells (ERC ja ha dit que no) i volen majoria.

En el comunicat d’aquest dijous, Esquerra exposa que com a conseqüència d’aquests resultats, «entenem que cal garantir que la població estigui liderada per un govern de progrés i catalanista, considerant que no podem regalar el govern municipal a un Partido Popular en minoria». Explica que aquestes darreres setmanes han tingut contactes «amb la resta de formacions del consistori, PSC, CUP i CP (Junts), totes elles amb un regidor, amb les quals hem explorat totes les opcions per tal d’assolir un acord».

En aquest sentit, ERC argumenta que «apel·lant a la responsabilitat col·lectiva i corresponent a les demandes que aquests ens han fet arribar», proposen la investidura del seu candidat i actual alcalde, Joan Miguel, però «renunciant a un mandat complert, tot realitzant un relleu d’aquí a dos anys amb una persona de consens». Hi afegeixen que durant aquest temps «es treballarà el traspàs per garantir un lideratge fort i la cohesió de l’equip de govern que haurem de confeccionar».

En el comunicat diuen que «considerem que és la responsabilitat dels diversos grups arribar a un acord i garantir la governabilitat de Monistrol aquesta legislatura i impedir que el PP ostenti una alcaldia (tot i tenir minoria essent la força més votada) al cor de Catalunya. Els diversos grups junts tenim la força suficient, amb 7 regidors i un 61% dels vots, però hem de bastir aquesta majoria que permeti que aquest dissabte s’investeixi l’alcalde».

Per això, els republicans emplacen a la CUP, Junts i PSC a «fer tots els esforços per arribar a un acord amb nosaltres i possibilitar l’elecció d’un alcalde progressista, i consensuar el nom de la persona que emprendrà el relleu de l’actual a mitja legislatura. Des de la nostra formació estem oberts tant a parlar d’acord d’investidura com a acord de govern, deixant les portes obertes a que els membres de les formacions assumeixin responsabilitats i s’integrin al Govern que esperem i estem segurs que aconseguirem formar aquest dissabte».