«El poble de Sant Fruitós ha demostrat un gran maduresa democràtica»

Aquest dissabte, just el dia que es compliran tres anys de la moció de censura que el va apartar de l’alcaldia, Joan Carles Batanés (Sant Fruitós, 1968) tornarà a ser el batlle de Sant Fruitós de Bages. L’agrupació d’electors que encapçala, Gent fent Poble (GfP), va obtenir a les eleccions municipals una àmplia majoria absoluta, amb 9 dels 13 regidors del consistori, que li permetrà governar amb comoditat. Després de 9 anys al govern i 3 a l’oposició, Batanés assegura que torna a l'alcaldia amb «més experiència». Diu que pot aportar la seva «capacitat de treball» per reactivar el poble on, assegura, «és com si s’hagués aturat el temps».

Creu que la moció de censura d’ERC, Junts i PSC els ha catapultat de nou cap al govern?

Jo crec que la moció de censura més que catapultar Gent fent Poble el que ha fet és castigar els que políticament van prendre una mala decisió en un molt mal moment. Com que els regidors no es perden, es canvien, algú els havia de guanyar i en aquest cas els ha guanyat Gent fent Poble.

Què creu que ha valorat la ciutadania?

El que m’agradaria destacar, més que els resultats, és la gran maduresa democràtica que ha demostrat el poble de Sant Fruitós de Bages. La gent ha esperat pacientment 3 anys, si que hi havia el moviment de certa queixa latent amb les pancartes que hi havia al poble, però ha esperat a utilitzar la democràcia i considerem que l’ha ben utilitzada. Crec que això és una lliçó. Quan ens preguntem si els nostres ciutadans o aquest país democràticament és madur crec que casos com aquest reflecteixen la maduresa.

Un dels principals arguments de la moció que va fer l'oposició al seu govern era la manca de diàleg i transparència. Passats 3 anys i vistos els resultats com ho valora?

El temps ens ha donat la raó efectivament i els ha desacreditat totalment. El que ha fet la ciutadania és exercir el vot i ens ha donat a nosaltres aquest gruix de confiança que ens fa molt més responsables de com ho hem de fer. Nosaltres creiem que ja donàvem participació a tothom. En aquell període que vam governar en minoria, en un any, del juny del 2019 al març del 2020, havíem convocat 42 vegades a l’oposició, si això no és donar participació... A nosaltres en aquests tres anys només ens han convocat en aquelles reunions obligades.

Com han viscut aquests tres anys a l’oposició?

Nosaltres hem après molt. D’una banda, com se sent el que està a l’oposició perquè no hi havíem estat mai i això ens ajudarà, ara que tornarem a governar, a entendre molt millor com viu, com sent i què li arriba i què no al que està a l’oposició. Ho hem viscut i crec que podrem millorar molt en aquesta relació. De l’altra, també ens ha anat molt bé perquè aquests tres anys a l’oposició ens han demostrat que realment la moció era inventada, en el sentit del motiu que la provocava. En aquell ple de fa tres anys ens van intentar fer veure que arribarien a l’Ajuntament i trobarien temes econòmics estranys, favoritismes, adjudicacions...i no hi havia res.

Diu que ara entén millor l'oposició. Milloraran les relacions?

En la campanya tots els partits ens vam posar en boca que havíem de canviar les relacions, que no es podia seguir amb aquesta relació tan tensa perquè al ciutadà al final no li agrada i vam pensar que una bona forma de començar era proposar que, com a mínim, dos dels tres grups votessin a favor o un s’abstingui i l’altre voti a favor en la meva investidura. Si podem fer això, evidentment no gratuïtament sinó a canvi d’una relació, creiem que el ciutadà també ho valorarà i veurà que alguna cosa estem canviant tots plegats.

El govern tripartit va refer alguns dels projectes que vostès havien començat. Els donaran continuïtat?

Quan vam entrar el 2011 després de molts anys d’un govern convergent, el primer que vam fer va ser acabar el que estava començat o s’havia de començar, sense discutir-ho. Un projecte aprovat es fa i s’acaba. Vam acabar la biblioteca i vam urbanitzar tota la zona del cantó nord oest del barri de la Natura. Aquest tipus de fer poble no és el que ha fet el tripartit. El primer que van fer va ser parar totes les obres, fins i tot les adjudicades i ja treballant com la de la comissaria de la policia local, que va acabar amb la indemnització al constructor perquè retirés la demanda que els hi va interposar. A tots els ciutadans ens ha costat 14.000 euros la brometa d’una obra que, 3 anys després, no està acabada i l’acabaré, espero, inaugurant jo. Quin tipus de gestió s’ha fet? Una obra que ja estava executant-se la paren, modifiquen el projecte, indemnitzen el constructor, la tornen a adjudicar, la comencen i 3 anys després no està acabada. Ihan fet el mateix amb l’obra del casal d’entitats i el segon pavelló, que el pitjor és que 3 anys després no està fet ni el projecte. És com si s’hagués aturat el temps pels ciutadans.

Per tant, acabaran aquests projectes?

Si hi ha el projecte, una constructora i els diners per fer-ho, endavant! Acabarem tots els que trobem començats o aprovats i amb finançament. Nosaltres els tirarem tots endavant i de la forma més ràpida possible. No aturarem res i com a mostra el que vam fer fa 12 anys, la nostra política no l’hem canviat.

Quines són les prioritats més immediates que tenen?

El projecte més important precisament no depèn directament de l’Ajuntament, que és el nou CAP. El primer telèfon que trucaré el dia 19 serà a qui correspongui del CatSalut pel tema del CAP. És un projecte que ha de fer la Generalitat i l’Ajuntament sent jo alcalde va aprovar la cessió de l’edifici i els terrenys i sabem que s’ha començat el projecte, però no n'hi ha prou. Per tant, el CAP és sens dubte el projecte principal. També lluitarem perquè el nou pavelló es faci en el termini establert i després farem multitud d’obres del dia a dia perquè hi ha moltíssimes coses petites que estan deixades i per nosaltres és una prioritat.

Porta 12 anys al capdavant de GfP. Què més creu que pot aportar Joan Carles Batanés a Sant Fruitós?

Jo penso que puc aportar experiència i capacitat de treball. En aquests moments estic molt més enriquit perquè he estat 9 anys al govern i 3 a l’oposició, per tant, això no ho tenia fa 4 anys. Només havia estat al govern i això m’ha enriquit molt i estava molt més il·lusionat aquest cop i motivat, segurament per la moció, que no pas fa 4 anys. Aquesta motivació he intentat transmetre-la al meu equip i hem fet una llista de 47 persones. Jo crec que el que puc aportar, a diferència de fa 4 anys, és més experiència i capacitat de treball, de gestionar un equip i donar molta confiança.

Vostè ha dit en alguna ocasió que era l’alcalde dels impossibles? Se n’ha marcat algun ara?

Un dels impossibles potser era que una agrupació d’electors tingués 9 regidors i un representant al Consell Comarcal del Bages. Un altre impossible que m’he marcat és el CAP i després un projecte que ens fa molta il·lusió que és el hub de les arts escèniques. És un espai que ha de desenvolupar la cultura i les arts escèniques al nostre municipi perquè tenim un teatre, que no fa pel nostre poble, i necessitem un auditori, un espai exterior ben dotat i a l’escola de música que tenim amb Navarcles el vessant de les arts no l’hem tirat mai endavant i jo crec que ara toca.

Què és el primer que farà quan torni al despatx d’alcaldia?

El primer que farem amb tot l’equip és anar a saludar i a conèixer la gent nova que hi ha a tots els departaments de l’Ajuntament. També posarem en marxa el pla de xoc amb 75 mesures que ja vam anunciar i atendré les entre 30 i 40 sol·licituds de reunió que ja tinc en aquest moment de ciutadania, entitats, empreses i col·lectius.