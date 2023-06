A menys de 24 hores del ple d’investidura, el futur govern de Monistrol de Montserrat es manté completament a l’aire entre una victòria del PP, que va ser primera força amb 4 regidors, o d’ERC, que també en té 4 però amb menys vots. La incògnita es manté entre un estira-i-arronsa de propostes, de moment sense èxit, per mirar que el PP no es faci amb l’alcaldia. L’última l’ha llençada la CUP aquest mateix divendres, que es disposa a donar suport a ERC sempre i quan al ple d’aquest dissabte presenti com a candidat el número 3 de la llista, Ignasi Vilajosana.

Els cupaires es mantenen en la línia de no voler investir de cap manera l'actual alcalde en funcions i candidat d’ERC, Joan Miguel, per considerar que ha estat massa temps al govern (20 anys), ni tampoc la número 2, Olga Urraca, a qui consideren còmplice de la mala situació en què diuen que es troba el municipi. Per això els demanen que facin «un pas al costat, posant-se a disposició del seu partit per decidir si assumeixen una regidoria o no» segons apunten els cupaires en un comunicat.

Aquest nou plantejament surt com a resposta a l’anunci que va fer ERC aquest dijous, segons el qual Miguel es disposa a ser alcalde els dos primers anys i deixar el càrrec a mig mandat, quan seria substituït per «una persona de consens». La CUP assegura que vol «aturar l’ascens de la dreta», però no està disposada a investir Miguel ni que sigui per dos anys, i per això ofereix com a alternativa el vot a Ignasi Vilajosana. Els cupaires insisteixen que calen «nous lideratges que responguin a la necessitat de canvi a l’Ajuntament i permetin desenvolupar noves formes de fer política», i buscar fórmules «que ens permetin superar la situació d’estancament que hem viscut els darrers anys».

A banda de la CUP, per fer-se amb el govern ERC necessitaria el suport d’una altra formació perquè ha de superar un mínim de 6 regidors. Confia que aquest dissabte encara pugui sumar el vot de Junts o bé del PSC, que tenen un regidor cadascun.