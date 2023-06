La CUP tindrà definitivament l’alcaldia de Navàs i governarà en solitari però en minoria el nou consistori que es constituirà aquest dissabte. Una posició que ja era el desig dels cupaires després dels resultats de les eleccions del 28 de maig, tal i com van expressar en un comunicat fa deu dies, però que podia tenir el dubte d’una possible aliança entre la resta de formacions del ple: ERC, Junts o PSC. El dubte, però, ha quedat definitivament esvaït. Esquerra, que és segona força, ha fet públic un comunicat en què, en la línia del que ja va recollir Regió7 a principi de setmana per boca del seu cap de files, Salvador Busquets, diu que respecta la decisió de la CUP, tot i que la veu «temerària», i que ja havia descartat fer un pacte alternatiu que incorporés PSC i Junts. Tot plegat garanteix que demà serà investit alcalde Jaume Casals, que ja va tenir el càrrec entre el 2011 i el 2019.

El pas per les urnes de fa vint va fer dels cupaires primera força amb 5 regidors, un més que ERC (4), formació amb la que han compartit govern i han alternat alcaldia durant aquest mandat, després que a les eleccions del 2019 els separessin només 3 vots (1.170 la CUP i 1.167 Esquerra). El consistori es completarà amb PSC (2 regidors) i Junts (2).

En el comunicat emès ara, Esquerra, que ha perdut un regidor, admet que el resultat ha fet necessari «una reflexió interna, analitzar els resultats i la davallada de vots, així com l'inquietant augment de l'abstenció, un fet que certament ens preocupa». I que una vegada feta es van obrir a mantenir un diàleg amb totes les parts «tenint clar que calia garantir el màxim d'estabilitat possible al nostre ajuntament».

En aquest sentit, diuen van «descartar fer un pacte a tres que incorporés PSC i Junts. No contemplàvem aquesta possibilitat com una opció real de govern, sobretot havent constatat que, després de les reunions mantingudes amb ambdues formacions, aquest camí presentava greus mancances en el seu funcionament».

Per aquest motiu, hi afegeixen, la idea passava, tal i com ja va expressar Busquets a Regió7, per «reeditar un acord de govern amb la CUP. Érem conscients que aquesta opció podia comportar dificultats i que seria necessària reestructurar-la d'una manera molt diferent de com ha funcionat fins al dia d'avui. No obstant això, estàvem plenament convençuts que era la millor proposta possible per al nostre municipi».

Expliquen que com a segona força més votada i amb la idea que calia prendre la iniciativa, van traslladar a la CUP els seus punts de partida per iniciar així una negociació: «cedir-los l'alcaldia durant tota la legislatura i proposar canvis de persones i formes en la interlocució entre ambdós partits, per així facilitar la comunicació i una mecànica de treball òptima».

Consideren que «hem estat prepositius i hem volgut establir una relació de proximitat, real i sincera. Així i tot, des de la CUP se’ns ha manifestat la voluntat de governar en minoria, una decisió que considerem temerària i irresponsable, perquè creiem que comportarà problemes en el funcionament del consistori». No obstant això, els republicans afirmen que «aquesta és la seva visió i, atenint-nos als resultats, la respectem».

El comunicat acaba dient que a partir d'ara, «si no hi ha cap canvi d'escenari, ens emplacem a treballar de valent, coordinar-nos amb tots els partits per establir quines són les prioritats que tenim com a poble i vetllar perquè es facin realitat. Estem en disposició de continuar treballant per a Navàs sempre que ens sentim respectats i escoltats, perquè hem tingut molt clar que no governaríem a qualsevol preu i que les nostres decisions sempre serien meditades i pensades vers l'estabilitat i el progrés de Navàs».