Domènec Òrrit, actual batlle de Castellnou, no prendrà l’acta de regidor

L'actual alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit Pujol, que es va tornar a presentar com a cap de llista per Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 28 de maig, no recollirà aquest dissabte l’acta de regidor en la constitució del nou Ajuntament, i posarà així el punt i final a vuit anys de presència al consistori, dels quals cinc com a batlle.

Dimecres, l’Ajuntament va celebrar l’últim ple d’aquest mandat, i hores després Òrrit ha fet públic a través del seu compte d’Instagram que «amb ell acaba la meva etapa a la política municipal, ja que per coherència i sentit de la responsabilitat, he renunciat a prendre l’acta de regidor». Aquesta decisió té lloc després que els comicis de fa vint dies van donar com a força guanyadora una llista independent i de nova formació, Castellnou Es Mou (CESM), que a més va obtenir majoria absoluta, amb cinc dels 9 regidors. Un resultat que farà alcalde aquest dissabte el seu cap de llista, David Canyadó Domènech. En canvi, ERC, amb Òrrit al capdavant, va perdre dos regidors, passant de cinc a tres. El consistori el completarà Junts, amb un representant. L'actual és el primer mandat íntegra que Domènec Òrrit ha estat al capdavant de l'Ajuntament de Castellnou, tot i que es va estrenar com a alcalde a la recta final de l'anterior, com a conseqüència d'una crisi que durant la segona meitat d'aquella legislatura es va produir dins del grup socialista, que havia estat la força més votada i la que va agafar les regnes del consistori després dels comicis. Aquella situació va culminar amb la dimissió del llavors alcalde pel PSC Francesc Martínez, que s'havia quedat en minoria, i en un ple celebrat l'abril del 2018 per al seu relleu va sortir escollit Domènec Òrrit. Era el primer cop en l'actual etapa democràtica que Castellnou tenia un batlle d'ERC. A les eleccions del 2019 va poder revalidar directament l'alcaldia després del pas per les urnes, ja que va assolir la majoria absoluta amb un total de cinc dels nou regidors del consistori.