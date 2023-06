ERC de Santpedor confia poder revalidar aquest dissabte el govern que fa 20 anys que lidera en aquest ajuntament, i aquesta vegada aposta per afrontar-lo en solitari. Els republicans, que en aquest darrer mandat han fet coalició amb Junts per Santpedor, ara argumenten que han tingut «poc marge de temps» per arribar a cap possible acord, la qual cosa aboca els seus 5 regidors a governar en minoria si no sorgeix cap pacte alternatiu d’última hora.

Sigui com sigui, Santpedor tindrà nova alcaldia, després que el fins ara regidor Agustí Comas relleva al l’encara alcalde en funcions Xavier Codina al capdavant d’ERC. Tot i haver perdut prop de 500 vots, aquesta formació va ser la més votada el 28 de maig, i va obtenir un regidor més que els independents Santpedor És Un Altre Món (SEAM) amb qui, ja d’entrada, els republicans es van mostrar distants. Tanmateix, en les dues darreres setmanes ERC ha mantingut converses amb representants de la CUP i de Sumem per Santpedor (vinculat a Junts), que tenen 2 regidors cada un. S’ha treballat per tal d'arribar a un possible acord que finalment no ha prosperat donada «la importància que aquests estiguin el màxim de ben treballats» i considerant la manca de temps que diuen que han tingut.

En aquestes circumstàncies, ERC assegura que «estem preparats» per governar en solitari, «i ho farem de la mà de persones capacitades, responsables i compromeses. L'experiència dels darrers anys a l'alcaldia ens dona motius i arguments suficients per encarar el repte amb totes les garanties». Així mateix, els republicans apunten que «no deixarem de banda la possibilitat d'arribar a acords sempre que aquests siguin beneficiosos i positius per al nostre municipi», i asseguren que «Santpedor comptarà amb un alcalde i un equip de govern fort i preparat per estar al costat dels veïns i veïnes i fer avançar el nostre municipi».

La CUP, oberta a continuar negociant

Poc després que ERC anunciés aquest mateix divendres la intenció de governar en solitari, la CUP de Santpedor ha emès un comunicat en què manté la mà estesa a un possible futur pacte en base a com evolucionin les negociacions «que ara estan en un punt inicial», i que estan disposats a mantenir.

Els cupaires defensen com a punts clau de cara a una possible entesa la materialització de totes les mocions aprovades i presentades per la CUP en aquest darrer mandat, en especial la que ha de garantir el dret a l’habitatge i la que ha de permetre recuperar Can Jorba com a espai públic. També parla de la necessitat de resoldre els incompliments de contracte i la transparència en la gestió externalitzada de la residència municipal, de la municipalització de la gestió de l’escola bressol Els Gallarets i del servei de neteja d’equipaments; i de la conveniència de consensuar un Pla d’Acció Municipal. La CUP també demana tenir presència als òrgans de representació municipal, com la Junta de Govern.