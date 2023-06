Batanés recupera l'alcaldia de Sant Fruitós amb una majoria "que no trepitjarà ningú"

S'esperava un ple tens, potser molt tens. La policia local estava alertada i a ERC hi havia temor per com podia ser la seva arribada al consistori. Al final, a Sant Fruitós de Bages no ha arribat la sang al riu i el ple de presa de possessió de l'alcalde Joan Carles Batanés ha estat plàcida. Fins i tot cordial. Almenys en la superfície.

Batanés, el batlle que fa just aquest dissabte tres anys havia de deixar l'alcaldia per una moció de censura presentada per ERC, Junts i PSC i que va dur la republicana Àdria Mazcuñan a governar la ciutat els tres trenta-sis mesos, ha recuperat aquest migdia la vara de govern, que ha lluït durant dues legislatures i un any de l'anterior, davant d'un auditori lliurat a l'eufòria i amb una seixantena de persones a l'exterior de l'ajuntament per celebrar que Gent Fent Poble torna a manar.

Feia calor a la sala de plens. Per un aire condicionat insuficient, però també per l'escalf amb què Batanés i el seu equip de regidors ha estat rebut i per la tensió que podia intuir-se que transcorreria el matí. Abans d'entrar al ple, Àdria Mazcuñan esperava en una terrassa de la plaça abrigallada per familiars i entorn polític. Es temia que es repetissin les escridassades dels rivals amb què Mazcuñan va arribar a l'alcaldia el 2020. L'afilada tibantor amb què han transcorregut els plens durant aquests tres anys podia fer presagiar un mal tràngol per a l'oposició aquest matí, davant la incontestable majoria absoluta de Gent Fent Poble: 9 regidors sobre 13. Mazcuñan ha entrat a l'ajuntament mitja hora abans del ple, programat a les 12 del migdia. Batanés i el seu equip han arribat a l'edifici deu minuts abans de l'inici, i ja ha estat rebut per una trentena de persones a la plaça, que l'han acompanyat amb crits d'"alcalde, alcalde". A l'agrupació electoral hi havia eufòria. Gent Fent Poble havia demanat de celebrar el ple al pavelló municipal (on es va celebrar, per la pandèmia, el ple de la moció) per disposar d'un auditori més nombrós. Al final es va imposar la lògica protocolària i la presa de possessió s'ha celebrat on tocava.

A la sala de plens, a vessar (cinc invitacions per regidor i una dotzena de seients per a la resta de públic), s'estrenaven diversos regidors i només dos, Àdria Mazcuñan i el juntaire Felip Echarri, sobrevivien políticament a la moció de censura, que llavors va obtenir vuit vots. Gent Fent Poble va escombrar el 28 de maig els opositors, amb una majoria aclaparadora.

En una mesa presidida pel més gran dels regidors, Xavier Navarro, i la més jove, Firdaus Belouafi, Joan Carles Batanés ha pres possessió de la seva acta de regidor amb un simple "sí, ho prometo", celebrat per la claca de l'agrupació electoral amb un gran aplaudiment. A l'hora de la votació, ERC i Junts s'han abstingut i només Maria Jesús Domene, de Som, proper al PDeCAT, s'ha votat a si mateixa. La sessió ha estat seguida per megafonia per una seixantena de persones a l'exterior de la casa consistorial, i per una desena al teatre, que s'havia habilitat amb la previsió que hi hagués una gentada.

Durant els discursos, els caps de llista han apel·lat a la cordialitat, el diàleg i el consens, tres elements que han faltat en la darrera legislatura a Sant Fruitós. Felip Echarri ha insistit que el seu grup "accepta i respecta la voluntat majoritària" dels santfruitosencs, i ha recordat aquests tres anys "convulsos i amb crispació", mentre ha reclamat per a aquest mandat "un to constructiu i positiu". "Hem d'arribar a punts de trobada", ha conclòs la seva intervenció.

Domene ha explicitat que la seva oposició no serà un política "abonada al no", i ha demanat atenció per a l'habitatge, el lloguer per a joves, els barris i les urbanitzacions. "Diàleg i consens", ha insistit a reclamar.

Àdria Mazcuñan, que s'ha emocionat visiblement a l'hora de repartir agraïments a familiars i equip politic, ha fet un elogi de la democràcia com a forma de convivència i ha reivindicat el gest de la moció per la "pèrdua de confiança" amb l'equip de Batanés. Ha dit que no podia votar sí a Gent Fent Poble perquè no és "el millor defensor del programa que Sant Fruitós mereix" i ha recordat els objectius proposats durant els seus tres anys de mandat. "Els projectes engegats són importants i treballarem per una transició ràpida", ha dit la republicana, que ha "estès la mà" al diàleg i ha demanat posar "la veritat per davant". Ha reclamat "donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania" i ha explicat que durant la setmana Batanés s'ha reunit amb cadascun dels grups a l'oposició, una reunió en la qual Gent Fent Poble, ha dit "va demanar foc nou, però a ERC de foc no en volem", una expressió que ha generat gestos de desaprovació entre els regidors de Gent Fent Poble. Un mal auguri, potser?

Batanés, que ha dit sentir-se "molt feliç", i que ha rebut la vara d'alcalde amb crits de suport i una gran ovació, ha agraït l'abstenció d'ERC i de Junts, fet que demostra, ha apuntat, "que han fet una lectura correcta de la voluntat del poble, han entès què va passar el 28 de maig". Ha tingut unes paraules per la seva dona, a la qual ha alertat: "carinyo, ja hi tornem a ser", i ha recordat els orígens de la seva agrupació electoral, ara fa dotze anys. L'alcalde no ha deixat passar l'oportunitat de recordar que just avui feia tres anys de la moció en contra de la seva gestió. "S'han alineat els astres", ha dit, i ha insistit que la de Gent Fent Poble ha estat "la millor oposició", una situació que "ens ha portat a entendre millor el poble que els que governaven". Batanés assumeix el càrrec "amb molta responsabilitat" i ha explicat les reunions d'aquesta setmana amb els diferents grups, per afrontar un mandat "amb resultats, futur, il·lusió i respecte". L'alcalde ha promès "una legislatura cordial i en què tothom pugui expressar-se sense por" amb l'objectiu que Sant Fruitós "sigui un referent". Per a Batanés, l'experiència nefasta de la pandèmia en les vides dels santfruitosencs ha de servir de lliçó per modelar la política dels propers quatre anys: "hem d'aconseguir llevar-nos amb una espurna d'alegria i que cada dia sigui millor que l'anterior". Batanés es proposa "treballar amb il·lusió i convenciment" i ha agraït els discursos conciliadors de la resta de grups municipals. No ha volgut passar per alt el suport obtingut amb motiu de la moció, les 2.062 signatures recollides per fer-li costat. Una instància presentada a l'Ajuntament, que l'alcalde ha assegurat que contestarà aquesta propera setmana.,

L'alcalde, que ha demanat "que cap regidor surti avui per la porta del darrere", en al·lusió a les hostilitats expressades en el ple de la moció, ha anunciat el cartipàs municipal. Mònica Cruz assumirà Ensenyament i Sanitat; Albert Planas, Serveis Públics i Món Rural, i serà el quart tinent d'alcalde; Íngrid Bonells serà la portaveu del trup i assumirà Comunicació, Participació Ciutadana i Recursos Humans; Núria Clarella, tercera tinent d'alcalde, tindrà responsabilitats en Atenció a les Persones, Civisme i Festes; Xavier Racero, segon tinent d'alcalde, assumirà Cultura, Patrimoni i Medi Ambient; Firdaus Belouafi, Joventut; Xavier Navarro, Esports i Entitats; Carme Cruz, primera tinent d'alcalde, Serveis Econòmics i Promoció Econòmica; mentre que el mateix Batanés es reserva la responsabilitat en Territori i Urbanisme, Obres i Activitats i Seguretat Ciutadana. "Allò que diem ho posem en pràctica. Comencem a treballar d'aquí a mitja hora", ha advertit al seu equip de govern.

El ple ha transcorregut amb cortesia a banda i banda, però sota la superfície de l'amabilitat que requeria el moment hi havia un corrent de certa irritació que ningú no ha amagat. Uns per haver estat apartats per una onada ciutadana del càrrec; els altres, per haver de recuperar allò que entenen que els corresponia des de fa tres anys. Les ferides encara estan obertes. "Nosaltres no hem generat cap tensió, han estat els altres", deia Àdria Mazcuñan a aquest diari just acabat el ple. La republicana insisteix que de "diàleg i consens fa vuit anys que en demano". Per a Mazcuñan l'experiència com a alcaldessa ha tingut un punt de "desagradable" per la crispació, però assegura deixar l'alcaldia amb "una motxil·la plena de coses bones". La crispació, assegura, "no la desitjo per a ningú, perquè jo no la practico". La cap municipal d'ERC ha explicat que Batanés "ens ha ofert la mà estesa i esperem que aquesta vegada sigui veritat". Mazcuñan, que aquesta setmana que ve es reincorporarà a la seva feina com a educadora social a l'Ajuntament de Santpedor", ha dit que "fa tres anys" que no se saluda amb Joan Carles Batanés. No ho han fet a l'entrar a la sala de plens. Però sí al final. Ha estat Mazcuñan qui s'ha adreçat a Batanés per felicitar-lo i obrir, qui sap, un període d'una relació més amable.

Si Mazcuñan mostrava certa reticència a la bona voluntat expressada per Batanés, aquest, després del ple, insistia que li espera una feinada. "Haurem de treballar aquests quatre anys com si fossin set", en referència als quatre del mandat i als tres anteriors en què no ha estat alcalde. Per a Batanés, Sant Fruitós necessita "recuperar l'autoestima i el lideratge". Reconeix que la moció de censura es va fer "amb eines democràtiques", però que ha dut a "perdre-hi tothom, no només jo, sinó tot Sant Fruitós". Per a Batanés, el motiu de la tensió aquests anys ha estat fonamentada en què "els que governaven es veien superats per l'oposició. Això els generava crispació i nosaltres havíem de respondre". L'alcalde promet que "aquesta no serà una majoria per trepitjar ningú" i avisa els treballadors municipals que "torna el pressing de l'alcalde per assolir els objectius". El caràcter vehement i enèrgic de Batanés torna a l'ajuntament. "Sóc dur, però també sóc de la conya", afirma el renovat alcalde.

A la sortida del ple, un centenar de persones esperaven Batanés a l'exterior. Crits d'"alcalde, alcalde" i de "Gent fent poble" han obert una nova etapa a Sant Fruitós plena d'eufòria.