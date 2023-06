El cupaire Jaume Casals recupera la vara d’alcalde, tot i governar en minoria

Tot i les negociacions que s’han dut a terme aquests últims dies entre els partits polítics per formar coalició o bé pacte de govern, finalment el cupaire Jaume Casals ha estat el candidat més votat amb cinc vots dels tretze regidors electes en l’acte de presa de possessió. Casals conegut com a ‘Tai’, ja havia estat alcalde durant vuit anys (entre 2011 i 2019) i enguany va tornar encapçalar la llista de la CUP en les darreres eleccions celebrades el 28 de maig. La CUP va ser el partit guanyador, tot i que lluny de la majoria absoluta amb només 5 dels 13 regidors, però amb un regidor més que ERC. Tot i que les dues forces polítiques han governat conjuntament en l’últim mandat, la CUP s’ha mostrat ferma a governar en minoria durant els propers quatre anys.

L’acte celebrat a la Sala de Plens de l’ajuntament ha començat puntualment a les dotze amb l’assistència de diferents navassencs i familiars que acompanyaven els diferents regidors i regidores. Genís Rovira, l’alcalde sortint, ha obert l’acte amb uns parlaments agraint la feina feta dels regidors tant d’ERC com de la CUP i satisfet de la feina feta durant aquests vuit anys al consistori, quatre d’ells com alcalde. “Alcalde és una paraula massa gruixuda, no m’agraden les etiquetes. Jo només he estat un treballador més que ha treballat per Navàs”, ha reconegut Rovira. Per altra banda, ha aconsellat a laoposició de ser constructiva i sana, i no entrar en el fang constantment. Una vegada constituïda la mesa i cridats els regidors electes, s’ha procedit a la votació de l’alcalde on s’ha palpat certa tibantor entre els partits.

Junts, amb dos regidors al consistori, ha titllat als regidors de la CUP d’arrogants i prepotents per voler governar en minoria. Per altra banda, han seguit insistint en allargar la mà a un govern que consideren fràgil. Així mateix ho han considerat els republicans, ja que visualitzen un govern temerari i irresponsable que comportarà problemes al consistori. No obstant això, han mostrat el respecte a la seva decisió i han mostrat la intenció de seguir treballant de valent, establin prioritats i vetllant perquè es facin realitat. Pel que fa al PSC, han ressaltat que els agrada la política municipal, per això es van presentar a les eleccions.

Un cop feta la votació, Salvador Busquets, cap de llista d’ERC, ha obtingut 2 vots; Andreu Torres, cap de llista de Junts per Navàs, 2 vots; Jaume Casals, 5 i quatre han sigut blancs.El PSC no ha presentat candidatura i han fet públic el seu vot en blanc.

Després de fer entrega de la vara i de les fotografies protocolàries, Casals ha iniciat el seu primer parlament com alcalde amb una poesia del valencià Xavi Sarrià. Tot seguit, ha emfatitzat que el seu mandat es basarà en ‘acords de poble’ mitjançant els diàlegs i els consensos. «Tots sabem que costra trobar enteses en els tripartits», ha remarcat Casals. També ha exposat les seves propostes de crear polítiques d’habitatge, d’eficiència energètica i d’afavorir el teixit productiu i econòmic del poble. Per altra banda, també ha donat importància al PAM, un ‘Pla d’acció municipal’ perquè cada partit exposi a partir de la setmana que ve les seves idees i propostes. Per altra banda, per defensar la seva decisió de governar en minoria, ha ressaltat dos pobles del Bages on també es governarà en minoria com Navarcles i Santpedor. “Soc conscient quesom i formem un equip jove, però tenim l’energia suficient perquè Navàs avanci”.

Abans de finalitzar l’acte, els diferents caps de llista han felicitat el nou alcaldei deixant la portaoberta a possibles futures negociacions, excepte el cap de llista del PSC, Josep Maria Santiveri que ha afegit: «Com vagin els propers tres mesos, serà un reflex de com anirà la legislatura».