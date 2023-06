Dani Mauriz, de Junts, ha estat investit alcalde de Sant Vicenç de Castellet aquest migdia sota l'atenta mirada d'una sala d'actes municipal plena a vessar. El nou batlle ha iniciat el seu mandat donant les gràcies pels resultats que va aconseguir en les passades eleccions del 28 de maig on va obtenir més del doble de vots que la segona formació, que va ser ERC, que fins ara havia estat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Vicenç.

En el seu primer discurs com a batlle, Dani Mauriz ha fet saber als veïns de Sant Vicenç que el nou Ajuntament tindrà l'objectiu de "fer de Sant Vicenç un poble plural amable i proper". Des de Junts, afronten el repte d'estar al capdavant del consistori amb "determinació, fortalesa i el convenciment de tenir el millor equip possible". Els regidors de Junts a Sant Vicenç en aquesta legislatura entrant seran Carme Jiménez, Eulàlia Sardà, Esther Milàn, Toni Claveras, Pau Polo i Isabel Molina.

Per Mauriz, Sant Vicenç de Castellet és un municipi amb "molt potencial". El nou alcalde ha presumit d'un "teixit associatiu envejable" que compta amb "més de seixanta associacions sense ànim de lucre que aconsegueixen que Sant Vicenç brilli". Ha explicat que les prioritats del consistori seran la seguretat, l'ocupació i la promoció econòmica. Respecte a aquest darrer punt, Mauriz ha dit que "cal ajudar les empreses del poble a ser més competitives".

Des de la formació guanyadora, la regidora Eulàlia Sardà ha detallat que un dels projectes que el nou equip de govern té previst completar en aquesta candidatura és el de la piscina coberta. Ha subratllat que els pilars fonamentals de la nova legislatura seran la neteja i la seguretat. Pel que fa a la neteja ha dit que "calen millores mediambientals i també per la salubritat pública". Respecte de la seguretat, Sardà ha remarcat que "cal una resposta eficient en situacions d'emergència a part de protocols de prevenció".

Del govern a l'oposició

Adriana Delgado d'ERC, alcaldessa de Sant Vicenç durant la passada legislatura quedarà ara a l'oposició amb Jordi Palma i Sílvia Oliveras. Durant el seu parlament, Delgado ha repassat aspectes destacats de la gestió de la passada legislatura, per exemple, la creació de la regidoria d'habitatge, la remunicipalització del servei de neteja o l'acord amb la Generalitat per fer habitatge social a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.

Tot i que l'alcaldessa sortint sobretot ha remarcat la feina ben feta, també hi ha hagut espai per l'autocrítica. "Governar és decidir i nosaltres hem pres decisions que potser no hem sabut explicar prou bé", ha reconegut. Ha assegurat que formaran una oposició "constructiva i propositiva" per solucionar els "problemes estructurals de Sant Vicenç" com "l'accés a l'habitatge o l'atur".

Montserrat Bundó renúncia

La formació SV Sou Vosaltres tindrà dos regidors al nou Ajuntament: Jordi Bacardit i Raquel Castro, que eren els números dos i tres de la llista respectivament. La cap de llista, Montserrat Bundó va renunciar a l'acta per "incompatibilitats", però segons Bacardit "la seva passió per Sant Vicenç continua ferma". En el seu discurs Jordi Bacardit ha dit que "el creixement de Sant Vicenç l'han de contruir els fills del poble".

Bacardit ha presentat la seva formació com "una agrupació no política que no exclou a ningú". Des de l'oposició SV Sou Vosaltres tindran l'objectiu de "vetllar perquè les promeses es compleixin". Un dels aspectes on més incidiran serà la millora de l'oficina d'atenció ciutadana i posaran "especial interès" en l'atenció de les persones grans.

El PSC obté 1 regidora

La formació dels socialistes de Sant Vicenç de Castellet va ser la quarta força més votada amb 289 vots. La cap de llista, Isabel Pérez, ha donat l'enhorabona a Dani Mauriz i ha subratllat que "l'orgull santvicentí" ha d'estar sempre present, "governi qui governi".