Oriol Ribalta ha encetat aquest dissabte un segon mandat, hereu d’un primer amb majoria absoluta, i del qual la formació que lidera, ERC, encara n'ha sortit més reforçat després de les eleccions municipals del passat 28 de maig, que els va fer créixer fins a 9 del total de 13 regidors.

En el ple, celebrat a una sala plena de gom a gom, Ribalta ha celebrat la majoria absoluta, però ha assegurat que es buscarà diàleg amb les diferents preses de decisió durant el mandat. I és que Esquerra Republicana ha patit una caiguda forta arreu del país durant les eleccions municipals, però és una realitat oposada a la de Sallent. De fet, la d’Esquerra és una xifra mai vista en el consistori Sallentí, on tots els regidors repeteixen i s’incorporen Marc Prat i Joan Caballero. Aquest treu el títol a Ribalta com a regidor més jove del plenari.

Ribalta ha deixat clar volen «escoltar i acostar-nos a tothom per tal de destinar tots els esforços a Sallent». Malgrat que la majoria absoluta dona total llibertat de moviment a ERC, Ribalta ha explicat que serà «un mandat més dialogant i el més obert que hi ha hagut fins al moment». També ha tingut paraules per la cultura, un element clau en el poble sallentí. Finalment, el reelegit alcalde s'ha refermat en la idea que «sallent ha de ser un poble verd i ha d'avançar per tenir una energia verda i poder reciclar encara millor».

La residència, la realitat

Sallent té per davant un dels reptes que els diferents partits porten mandat rere mandat tenint a sobre de la taula. És per aquesta raó que fa quatre anys una de les promeses era posar la primera pedra de la residència, una realitat que segons ha explicat Ribalta en el plenari serà ja una realitat. Ha deixat clar que el projecte estava aprovat i que «la setmana vinent comença la realització d'obres».

Fem Poble, cap de l'oposició.

Per primera vegada a la història, Fem Poble, vinculat a la CUP, és el partit que lidera la oposició de Sallent. El seu cap de llista, Guillem Cabra, ha reconegut que «el vot per Fem Poble era valent». En el seu discurs ha lamentat que «durant quatre anys moltes propostes del partit han quedat al calaix, sense resposta per part de l’equip de govern». També ha remarcat que «l'Ajuntament no ha de ser una gestoria, sinó una eina per anar més enllà». Fem Poble, lamentava que l'actual equip de govern «ha privatitzat moltes coses i actualment no hi ha un projecte clar». En referència a la majoria absoluta d’ERC, deia que «mai no han estat bones per ningú». Des del partit, assumint el paper de oposició han deixat clar que «no deixarem de treballar per un Sallent millor».

Junts fa 8 anys governava a Sallent amb David Saldoni al capdavant, però des de fa dues eleccions la seva participació ha anat a la baixa fins al punt de tenir ara un sol regidor al plenari. En el seu discurs de presentació com a regidora a l'oposició, Anna Maria Fernández ha exposat que «l’actual equip de govern s'ha dedicat a acabar projectes de junts durant aquesta legislatura i ara volem saber quin és el projecte que té per Sallent, perquè no el sabem veure».

Referent a la majoria absoluta de ERC ha deixat clar que «les opinions són diverses. El que està clar és que les majories absolutes són dolentes depenent de com estan aplicades». Malgrat també fer un discurs contundent, ha deixat clar que treballarien de costat per tal de treballar per Sallent.

El PSC torna

El PSC torna a l’Ajuntament de Sallent després de no tenir representació en els últims dos mandats. Rosario Moreno Gómez serà l'encarregada de donar veu al partit que va aconseguir un regidor. Durant el ple ha assegurat que «estarem a la disposició pel que calgui».