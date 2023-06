Ferran Estruch, qui el 2011 es va convertir en el batlle més jove del Bages amb 25 anys, va encetar ahir la seva quarta alcaldia a Cardona, al capdavant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. La formació ja es va garantir la presidència del consistori des del moment que va acabar el recompte de les votacions de la jornada electoral del 28 de maig, ja que el resultat li va donar la majoria absoluta, malgrat va perdre un dels regidors que tenia fins ara. En concret, han passat de 7 a 6, d’un ple format per un total d’11 components. D’aquesta manera, Estruch ha passat en 12 anys de ser el batlle més jove de la comarca, a continuar sent, per edat, un dels més joves, però un canvi un dels veterans en el càrrec. Dels quatre mandats, comptant el que ara s’ha iniciat, tres han estat amb majoria absoluta (l’única excepció va ser la primera). El ple municipal es completa amb el grup municipal del PSC, que respecte el passat mandat ha guanyat dos regidors (ha passat a tenir-ne quatre), mentre que Junts s’ha quedat amb un. A banda de Ferran estruch, per ERC son ara regidors Lluïsa Aliste, Josep Manel Garcia, Helena Arnaste, Salvador Campos i Maria Camps. El grup municipal del PSC el formen el seu cap de files, Ferran Verdejo, juntament amb Silvia Fernández, Maria Isabel (Mari) Acosta i Jordi Casas. Finalment, el grup municipal de Junts per Cardona tindrà Josep Francesc Bonfil.