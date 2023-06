L’escola Doctor Ferrer, d’Artés, ha dut a terme durant tot un curs un treball d’innovació pedagògica a partir del teatre, que ha fet que envaís totes les àrees i totes les aules.

«Aladí», un nou mestre a Artés

Els resultats d’expressió oral en els alumnes del centre Doctor Ferrer d’Artés «no acabaven de ser els que desitjàvem», explica Elena Lloses, directora del centre. Ho atribueix, en part, a «la diversitat lingüística força gran» que hi ha al centre des de fa anys. «Vèiem que havíem de buscar i trobar solucions, i es va iniciar un projecte de glossa a l’escola per als alumnes de cicle superior. Aquesta activitat va anar obrint nous projectes, fins a créixer i arribar a tenir-ne un per a tot el centre i per a tot l’any, Aladí.

La representació de l’obra que es va fer a principi de juny és el fruit d’un d’aquells embrions germinats fa anys que ha omplert de sentit pedagògic totes les aules, totes les matèries, amb els mestres fent de motor i i les famílies col·laborant-hi amb entusiasme com mai ho havien fet, i els alumnes explotant les seves aptituds. L’escenificació d’Aladí ha estat el punt culminant del treball de tot un curs, però també de tot el procés de rebel·lió educativa contra aquells mals resultats en matèria de llengua.

La fotografia del centre ens mostraria una imatge de multiculturalitat i de diversitat lingüística, que cada any ha de superar el repte de modificació d’aquests paràmetres per la contínua arribada de molts infants de diferents països. Els més de 400 alumnes que han estat matriculats aquest any en el centre (a la representació hi van participar 420 infants) tindran un record inoblidable de la representació de l’Aladí.

Però l’embrió va ser una primera glossa, una idea educativa que més endavant va tenir la seva expressió en unes cantates. En aquell moment van sorgir les interpretacions corals de Síncope perduda –amb algunes participacions de pares–, i que van anar seguides d’El retaule del flautista, ja amb una mica més d’escenificació, i els concerts de les músiques del Rei Lleó i El geperut de Notre-Dame, ja amb elements de teatralització i escenografia. I, entre El geperut de Notre-Dame i Aladí, s’han fet representacions més de petit format com Els Pastorets i la representació del Pessebre Vivent i les teatralitzacions per Sant Jordi. Tot plegat era el pòsit necessari per poder arribar al resultat final.

És clar que el treball a partir del teatre i dels musicals no és una casualitat, un fet puntual, sinó que la seva explicació rau en la coincidència en l’equip de mestres d’un grup de persones entusiastes de la música i del teatre, que ha trobat una molt bona recepció entre la resta del claustre, en els alumnes i en les seves famílies. L’escola també ha aprofitat les bones relacions que ja té amb l’Escola Municipal de Música d’Artés.

El teatre, com a gran recurs pedagògic. No és una descoberta, però la implicació com a centre i amb tots els nens, de 3 a 12 anys, és un repte. El reconeixement com a projecte d’innovació pedagògica va arribar aquesta primavera passada, però el professorat ja havia decidit a finals del curs 2021-2022 que es faria aquest projecte. L’estiu passat, al grup de whatsapp dels que participaven dels preparatius hi havia un gran bullici de músiques, partitures i traducció i adaptació de lletres.

Van veure que no hi havia versions en català del musical, però, com que aquest era un projecte absent de pors, la traducció de guió va anar a càrrec de la mateixa Elena Lloses i d’una exalumna, Cèlia Jorba. El mestre Carles Suero va fer l’adaptació de les lletres, i l’especialista de música, Anna Santamaria, es va encarregar de totes les partitures i d’ensenyar als grups i als intèrprets les cançons. I aquesta implicació en el projecte es va estendre com una taca d’oli. Les famílies es van fer les robes i un grup de pares va persistir fins aconseguir que la catifa voladora volés. I va volar.

La convocatòria del Departament per demanar de tenir un projecte innovador surt per Nadal. La idea, però, ja estava en marxa. El primer dia ja van explicar als alumnes que aquest any Aladí envairia tot el curs, tota l’escola, com si mag i catifa volessin per arreu i a tota hora. I es va posar el nom a les aules de personatges de l’obra, i a les estones de música es van començar a aprendre les cançons del musical.

En la seva justificació davant el Departament d’Educació, per demanar que se’ls reconegués com a projecte d’innovació pedagògica, els mestres ja explicaven que amb el teatre musical «aportem a l’alumnat respecte i escolta, millora de la dicció i ampliació del vocabulari, millors relacions en el treball d’equip, més consciència corporal i millora de l’autoestima». Després d’un curs en què potser més que mai s’ha posat en qüestió arreu del país els problemes psicosocials dels nostres infants i adolescents, a Artés han fet canvis en els seus mètodes d’ensenyament perquè «l’alumnat rebi tècniques i recursos per treballar l’expressió corporal, l’expressió i control de les seves pròpies emocions i l’entesa de les emocions dels altres, reforçant l’empatia i potenciant la creativitat». Des dels 3 fins als 12 anys.

Ja en els primers dies de curs, es va demanar a alumnes i famílies que aportessin informació. I es va poder ensenyar als alumnes que hi havia diverses versions dels contes, que s’havia treballat al teatre i en cinema. Després es va entrar en el món que descriu el guió i així cada mestre va trobar fils d’aquella gruixuda corda per estirar, per arrossegar cap a la seva matèria.

A Cicle Infantil, explica la mestra Cristina Hernández, «vam triar els noms de les classes a partir dels personatges». Però el que destaquen els diferents responsables és que ha estat «un treball molt global». «Vam treballar la ficció i la realitat. Vam mirar mapes, vam veure que era molt lluny, que tenen una altra cultura, que era un altre temps...», comenta. «I també vam fer la decoració del passadís», entre altres activitats, indica aquesta educadora.

Aquella transversalitat del projecte que s’havia dibuixat abans de l’estiu es va anar transformant en realitat a mesures que avançaven les setmanes.

Els mestres havien buscat uns objectius que volien introduir a l’aula. Santamaria, amb el curs ja a les acaballes, va demanar als mateixos joves què els havia aportat el projecte Aladí, i les respostes que van escriure els noies i noies en un full van ser: cohesió de grup, aprendre, treball en equip, experiència inoblidable, atenció i concentració, autocontrol dels nervis, energia i adrenalina, moltes emocions, confiança, seguretat, companyonia... Per sorpresa de la mateixa Santamaria, els joves artesencs havien escrit en un paper després d’un curs de treball bona part dels objectius que els mestres s’havien fixat i que havien fixat en el moment de sol·licitar al Departament que se’ls reconegués el projecte d’innovació pedagògica: «Amb la introducció d’aquest canvi metodològic el centre rep tècniques i recursos per treballar l’expressió corporal, l’expressió de les pròpies emocions i entesa de les emocions dels altres, reforçant l’empatia i reforçant la creativitat», deien els docents. En la relació de beneficis educatius no hi ha ni noms de rius, ni noms de comarques, ni com es fa una divisió (això ja ho fixen altres documents i a Artés no s’han oblidat d’ensenyar-ho), però hi havia tota una sèrie d’aprenentatges en comportament i valors que en aquests joves els poden ser útils per sempre més. En bona part, aquests són valors i ensenyaments que es transmeten a partir del teatre.

I Santamaria encara hi afegeix un altre, que tot el projecte també ha estat molt útil per a la integració dels nouvinguts, fins i tot dels que eren nous al centre aquest any o que han arribat durant el curs. «Hi ha alguna nena que va arribar a mig curs i cantava totes les cançons. L’esforç que havia de fer era increïble. Fins i tot alguns d’aquests nens es van emocionar després de la representació i van exclamar: Uau!, què hem fet». I l’exclamació que explica Santamaria avui és compartida per tota la comunitat educativa, que diu: «Uau, l’Aladí».