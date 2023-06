La Basílica de Santa Maria del Monestir de Montserrat acollirà aquest divendres l’ordenació del monjo Anton Gordillo i Aubert com a nou prevere. El Pare Abat Manel Gasch, que és qui l’ha escollit per a aquest ministeri d’acord amb el seu Consell, el presentarà al cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, que presidirà la celebració litúrgica i l’ordenarà. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 5 de la tarda.

Anton Gordillo va néixer a Barcelona l’any 1965. És doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, on va exercir de professor de l’àrea de la Ciència de Materials a les escoles d’enginyeria de Terrassa. Va entrar al Monestir l’any 2007, on va professar solemnement el 8 de setembre de 2013. Va ser ordenat diaca el 4 de novembre de 2017. Actualment, a més de ser el secretari abacial i el responsable d’emissions de Montserrat RTV, Gordillo és el mestre de novicis i sotsprior del monestir.