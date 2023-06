Sant Joan de Vilatorrada es prepara per celebrar la seva festa major aquest cap de setmana amb les activitats principals entre divendres i diumenge. Enguany, la sequera deixarà el poble sense la tradicional foguera, que en el context actual s’ha decidit suprimir tenint en compte la quantitat de litres d’aigua que es necessiten per apagar-la.

Tret de la foguera, la festa mantindrà les propostes habituals, en què la música i els balls seran els grans protagonistes juntament amb els actes populars, cercaviles i espectacles d’humor. Tampoc no hi faltarà el piromusical dissabte al vespre al Parc Catalunya, o la mostra de correfoc a càrrec de Xàldiga, que tancarà el programa diumenge a les 10 de la nit.

L'arrencada oficial la donarà aquest divendres el pregó de festa major, a 3/4 de 8 del vespre a la plaça Major, i tot seguit ja hi haurà la primera de les ofertes musicals amb el concert de tarda amb l’orquestra Montgrins. La mateixa Montgrins tornarà a actuar l’endemà al ball de revetlla de mitjanit en l’inici d’una matinada molt musical, que inclourà la tropical de versions i sessions de Dj, que s’allargaran fins a grallada de Sant Joan, que començarà a les 6 del matí amb format de cercavila al passeig del Riu. Els concerts també seran un dels principals reclams l’endemà a la tarda i a la nit, amb l'Orquestra Swing Latino; com també amb els bagencs Mater, Pirata’s Sound Sistema, i DJ Xavi Lavado, que tornaran a allargar els espectacles de matinada. Finalment, diumenge a la tarda encara hi haurà lloc per a la música electrònica de Brunch Electrònic.

La Flama i espectacles diversos

L’oferta musical i de concerts s’anirà combinant amb altres propostes al llarg dels tres dies de festa. Divendres prendran protagonisme les activitats a l’entorn de l’arribada de la Flama del Canigó i la defensa de la llengua. Serà a 2/4 de 10 de la nit a la plaça Major amb presència de les entitats de la vila, l’encesa de torxes, i música Dj. Després hi haurà una botifarrada, el cercatasques, i la lectura del manifest, que donarà pas a la llarga nit musical.

Dissabte hi haurà espai per a l’humor, amb l’espectacle La Bona Gent, de Quim Masferrer, a les 10 de la nit al Parc Catalunya, i tot seguit tindrà lloc el piromusical, al mateix lloc. Finalment, diumenge a les 8 del vespre hi ha previst un espectacle de cultura popular a la plaça Major, i la mostra de correfoc final davant de Cal Gallifa.

Les activitats s’allargaran uns dies més amb la Festa del Barri del Sector Llobet i altres propostes repartides pel poble fins a mitjan juliol.