Junts i ERC es reparteixen a parts iguals el 73% de les alcaldies de la regió central

Junts i ERC es reparteixen tres quartes parts de les alcaldies de l’àrea central. Als 172 consistoris que sumen el Bages, Moianès, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Alt Urgell, Anoia, Lluçanès i Baix Llobregat Nord hi ha 64 alcaldes i alcaldesses de Junts i 62 d’ERC, que sumades representen el 73% del total. A molta distància, les formacions independents se situen com a tercera força, amb un total de 20 alcaldies, seguides del PSC que s’enfila fins a 16. La CUP governa a 6 municipis, les formacions associades a Ara Pacte Local (vinculades al PDeCAT) tenen 3 alcaldies i el PP en suma una, la de Monistrol de Montserrat. Tot plegat, tenint en compte que les alcaldies compartides, amb canvi de lideratge durant el mandat, es consoliden.

Dos colors polítics predominen al mapa de les alcaldies de l’àrea central, pràcticament a parts iguals. Són els de Junts i ERC que, amb 64 i 62 alcaldies respectivament, estan pràcticament empatats. Les formacions independents són la tercera força amb més alcaldes, amb un total de 20, i els socialistes, amb 16, han recuperat terreny. Tot i que al Bages han perdut un feu històric com el de Castellbell i el Vilar, es mantenen en les altres places fortes com Castellgalí, El Pont i Súria. Al Moianès, han sumat Sant Quirze Safaja i al Berguedà hi han afegit Bagà i Borredà. Entre altres, també han recuperat l’alcaldia de la Seu d’Urgell. Per la seva banda, la CUP suma 6 alcaldies, amb les Berga i Navàs com a més destacades, i Ara Pacte Local (la plataforma associació al PDeCAT), n’ha obtingut 3. Com a novetat, aquesta vegada el PP també apareix al mapa d’alcaldies de les comarques centrals.

El Bages és republicà

Per comarques, al Bages hi ha un clar predomini d’ERC, ja que els republicans tenen l’alcaldia de 13 dels 29 municipis, gairebé la meitat, i la tindran també d’aquí a dos anys a Balsareny on se l’han repartida amb els independents d’Endavant Balsareny. Precisament, les formacions independents són la segona força amb més alcaldes i alcaldesses, un total de 6, seguides de Junts que en suma quatre, la meitat de fa quatre anys. El PSC es queda amb 3 després de perdre la de Castellbell i el Vilar que ha passat a ERC, la CUP manté l’alcaldia de Navàs i irromp el PP a la comarca amb Núria Carreras d’alcaldessa de Monistrol de Montserrat, on els populars ja havien governat el 1987.

Al Moianès, ERC i Junts tenen 4 alcaldies cadascuna, els independents es mantenen a Castellterçol amb la formació Castell en Positiu i el PSC hi ha guanyat la de Sant Quirze Safaja. Al Berguedà, dominen els republicans amb 11 alcaldies, però els segueix Junts a poca distància, amb 8. Les formacions independents governen a 6 municipis i el PSC a 3, després d’aconseguir les de Bagà i Borredà, que se sumen a la de Sant Jaume de Frontanyà. La CUP també en suma 3 perquè a Berga i Olvan hi han afegit Casserres. A la nova comarca del Lluçanès s’imposen els postconvergents amb 4 alcaldies, entre les quals hi ha la de Prats on han pactat amb ERC, els republicans en tenen dues, les mateixes que les formacions independents, i Ara Pacte Local té la de Sant Feliu Sasserra.

A la Cerdanya, hi ha un clar predomini de Junts que té fins a 10 alcaldies, ERC en suma 5 i les formacions independents 2. Una situació similar hi ha a l’Alt Urgell amb 13 en mans dels postconvergents, 3 d’ERC, 2 del PSC, entre les quals hi ha la de la Seu d’Urgell on els socialistes han recuperat l’alcaldia trencant la dinàmica local de pactes sobiranistes, i una de la CUP. Als municipis del Solsonès Junts s’imposa en un total d’11, enfront dels 5 d’ERC, entre els quals hi ha Solsona. Una formació vinculada a Ara Pacte Local governa a La Coma i La Pedra.

Més de la meitat de les poblacions de l’Anoia tenen un alcalde o alcaldessa republicà. ERC governa en 18 dels 33 municipis, seguida de Junts amb 8, els independents i els socialistes amb 3 i una de la CUP, la de Vallbona d’Anoia. Al Baix Llobregat Nord, en canvi, el domini és dels socialistes, que lideren 4 municipis, Junts 2 i ERC en té 1.

Alcaldies compartides

En el recompte dels colors polítics dels alcaldes i alcaldesses de casa nostra s’ha de tenir en compte que en alguns municipis els resultats de les eleccions han propiciat alcaldies compartides i durant el mandat hi haurà canvi de batlle. És el cas, per exemple, de Balsareny on l’empat a regidors ha donat lloc a un govern de coalició entre els independents d’Endavant Balsareny i ERC. Glòria Casaldàliga va ser investida dissabte com a alcaldessa i a mig mandat li agafarà el relleu el republicà Isidre Viu. El mateix passarà a Puigcerdà on Jordi Gassió, de Junts, serà al capdavant del govern els primers dos anys i Francesc Armengol, de Futur per Puigcerdà, liderarà el segon tram del mandat.

Aquesta fórmula, que també es donarà en altres municipis de la regió central com Masquefa, El Bruc o Riu de Cerdanya, és una pràctica habitual que s’ha anat donant en els darrers anys entre formacions que han obtinguts resultats molts ajustats a les eleccions. Va ser el cas, la legislatura passada, de Manresa, on el primer any va governar Valentí Junyent (Junts) i la resta de mandat ho va fer el republicà Marc Aloy, o de Navàs, on ERC i CUP es van repartir l’alcaldia dos anys cadascuna.

La meitat de majories absolutes

Gairebé la meitat dels alcaldes de l’àrea central ja tenien assegurat després de les eleccions que repetirien. En 79 dels 172 municipis (el 46%) de l’àmbit de Regió7 els batlles i batllesses que es tornaven a presentar van aconseguir a les urnes una majoria absoluta que els garantia la reelecció.

D’aquests 172 municipis, un total de 126 batlles tornaven a encapçalar llistes a les passades eleccions municipals i, per tant, optaven a la continuïtat en el càrrec si els resultats els eren favorables. Per tant, pràcticament dos de cada tres han rebut de nou plena confiança del seu electorat perquè han obtingut aquesta majoria absoluta que donava per fet que es mantindrien en el càrrec.