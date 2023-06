La nova residència per a gent gran de Sallent ja ha fet el pas definitiu per ser una realitat. L’Ajuntament acaba de signar el contracte de les obres amb la UTE entre Cots i Claret i Certis i aquest dimecres ja s’han fet els primers moviments que donen el tret de sortida als treballs de construcció de l’esperat nou centre. La primera actuació ha estat tancar l’aparcament que es troba al costat de l’Espai Cultura Fàbrica Vella, on l’empresa hi traslladarà la maquinària de construcció del nou equipament. Les obres tenen un termini d’execució de 20 mesos.

L’esperada signatura del contracte d’obres de la nova residència de gent gran de Sallent ha donat llum verda a l’empresa perquè pugui començar les obres d’una de les construccions «més importants de la història recent de Sallent», segons el consistori. Des d’aquest dimecres, el pàrquing situat al costat de la Fàbrica Vella ha quedat inoperatiu perquè es començarà a portar maquinària per a les obres. Tal com ja va anunciar l’Ajuntament fa uns mesos, i preveient el tancament d’aquesta zona, es va habilitar un nou aparcament a la zona de «contramestres», que té capacitat per acollir uns 120 vehicles i que substitueix i amplia l’aparcament que ara s’ha tancat. L’inici dels treballs, que tenen un pressupost de 8,5 milions d’euros, posa punt final al llarg periple de més d’una dècada per fer realitat la residència i centre de gent gran de Sallent. Després dels problemes d’inundabilitat que van obligar a refer el projecte i resituar el futur equipament uns metres més lluny del riu, el procés de licitació va ser una nova cursa d’obstacles i, després dos intents fallits per adjudicar els treballs, finalment el maig passat es va poder aprovar l’adjudicació a la UTE entre Cots i Claret i Certis i, ara sí, poden començar les obres. La construcció de la nova residència, que tindrà capacitat per acollir 90 persones, respon a la necessitat de millorar i ampliar el servei que ja ofereix l’actual Residència i Centre de dia Sant Bernat, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d’acolliment. El futur edifici, situat a la zona de l’antiga Fàbrica Vella, constarà de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral.