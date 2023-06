El Bages ja compta amb un nou Pla Estratègic de Turisme després que el plenari de l’ens hagi aprovat el document que defineix les línies d’actuació en matèria turística fins a l’any 2027. El nou Pla és fruit d’un procés que es va iniciar el setembre del 2022 i en el qual han participat més de 60 agents turístics públics i privats del territori que, en diferents sessions de treball, han fet les seves aportacions respecte com el Bages s’ha de posicionar turísticament, quin tipus de turisme vol atraure i quines accions de promoció s’han de portar a terme.

Una de les reflexions recurrents durant totes les jornades participatives de la revisió del nou pla estratègic amb el sector públic i privat ha estat la necessitat de disposar d’un posicionament clar, diferenciador i que identifiqui a tota la comarca del Bages. Per al conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, «la participació de tot el sector ha estat essencial per aconseguir un pla transversal i real». El nou pla estratègic està alineat amb l’estratègia i el màrqueting en matèria de turisme tant de la Diputació de Barcelona com de l’Agència Catalana de Turisme.

L’aposta de posicionament turístic de la comarca es basa, en primer lloc, en Montserrat com a element més diferenciador, rellevant internacionalment i identificador de la comarca, que alhora la situa al mapa i és el motiu principal de visita al Bages. En segon lloc, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central com a element de relat, aglutinador i de rellevància internacional que ha deixat meravelles geològiques úniques com la muntanya de Montserrat, el diapir salí de Cardona o el massís del Montcau. També es basa en la ruralitat autèntica, allunyada de les aglomeracions i encara per descobrir turísticament.

Finalment, en la cultura com a concepte aglutinador de tota l’oferta turística que identifica a tota la comarca. El posicionament cultural el trobem en els grans atractius turístics monumentals com l’Abadia de Montserrat, el Castell de Cardona, Món Sant Benet, la Seu de Manresa, la Cova de Sant Ignasi, el poble medieval de Mura, també en la diversitat del patrimoni bagenc, les fires i festes, i també en lligam cultural a la resta de productes, segments i atractius com l’enoturisme, la gastronomia o el turisme actiu.

Cinc línies estratègiques

El document s’estructura en cinc línies estratègiques com són la planificació i la gestió, el desenvolupament econòmic, el posicionament i promoció, els productes i experiències i la competitivitat, qualitat i excel·lència. Així mateix, el Pla també marca com a prioritats consolidar el turisme de negocis i la Ruta del vi de la DO Pla de Bages; estructurar productes i segments: cicloturisme cultural (romànic, castells de frontera o pedra seca), turisme rural i gastronomia; treballar el màrqueting digital com a pilar fonamental per a la promoció de la destinació i dels productes; recopilar i analitzar les dades representatives per a la presa de decisions i la transferència de coneixement al sector turístic; promoure la relació i cooperació de Bages Turisme amb altres entitats comarcals i cercar subvencions que permetin millorar les infraestructures turístiques que impacten també en els ciutadans i el patrimoni.

El Bages és una destinació turística jove, que des de l’any 2014 que compta amb un ens públic-privat per a la gestió i impuls del turisme (Bages Turisme) i té el suport de la Diputació de Barcelona. Bages Turisme està liderat pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa i l’integren tots els municipis de la comarca, s’ocupa d’impulsar la destinació treballant conjuntament amb els els agents tant públics com privats.