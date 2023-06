L’antic CAT de Sallent, situat al nucli de la Botjosa, a peu de la C-16, es va convertint en un centre de distribució turística del territori. L’any passat va reobrir portes convertit en el centre d’acollida de visitants del Geoparc de la Catalunya Central i es perfila com el punt de partida de les rutes de l’Ecorail, quan es faci efectiu el canvi del ramal de Súria pel de Sallent previst per a la tardor. Ara, l’Ajuntament de Sallent acaba de posar en marxa una nova àrea d’acollida d’autocaravanes a tocar del centre, que amplia l’oferta de serveis per als visitants.

Sallent va configurant al voltant del centre d’acollida de visitants del Geoparc de la Catalunya Central, situat a l’edifici de l’antic CAT, tot un seguit d’activitats i serveis que el van convertint en un punt de referència de l’oferta turística del territori. L’últim servei que acaba d’incorporar és una nova àrea per a l’estacionament d'autocaravanes, una actuació que pretén atraure visitants i oferir-los un espai d’allotjament per a un segment que està creixent en els últims anys. Aquesta àrea municipal complementa els serveis de promoció i turisme de Sallent i de totes les activitats promogudes a la zona propera del Geoparc, com el Poblat Ibèric del Cogulló, la Séquia, els Aiguamolls de la Corbatera, la ruta en BTT de la Séquia o el futur Ecorail, que es preveu que s’hi traslladi.

Fonts municipals han destacat que l’objectiu de la nova àrea de caravanes «és que Sallent i el territori més proper sigui una destinació amigable per a les famílies que viatgen amb la seva casa a sobre. Són visitants que volen descobrir aspectes com el paisatge, patrimoni, cultura, excursions, esport o el consum de productes locals. Es tracta d’un perfil de turisme desestacionalitzat i que no comporta massificació». El consistori confia que aquest reclam pugui beneficiar els sectors del comerç, la restauració i la cultura del municipi.

La nova àrea d’autocaravanes inclou serveis com la càrrega d’aigües netes i descàrrega d’aigües grises i negres. El servei de càrrega té un cost de 2 euros i a l’àrea està permès l’aparcament i la pernocta per a autocaravanes i furgonetes camperitzades, a més de les places per a turismes que ja existien a la zona. L’àrea de serveis disposa de connexió wifi gratuïta i una zona de pícnic. La nova àrea de la Botjosa està inclosa dins l’aplicació mòbil mundial Park4Night, que utilitzen les persones usuàries d’autocaravanes per conèixer nous espais turístics. A més, Sallent disposa de dues àrees de servei privades ubicades al restaurant Mas de la Sala i a la Torre d’en Roca.

Punt divulgatiu del Geoparc

L’antic CAT de Sallent, promogut fa una dècada per la Generalitat, és ara el centre d’acollida de visitants del Geoparc de la Catalunya Central, promogut pel Consell Comarcal del Bages. És un espai on s’hi pot conèixer quins són els principals valors geològics del territori, quins recursos turístics hi ha, els principals elements patrimonials i culturals i també què és un geoparc i com funciona la xarxa de geoparcs de la Unesco.

L’equipament també ha de ser el nou punt de partida de les rutes del projecte turístic de l’Ecorail, amb desplaçaments pel Pla de Bages aprofitant les vies per on es transporta la potassa, i que es preveu que passi la propera tardor pel ramal de Sallent i no pel de Callús i Súria com fins ara. Aquesta és la proposta amb la qual està treballant la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que gestiona el servei, treballa per posar-lo de nou en marxa de cara a la tardor amb rutes diàries i opcions de recorregut.