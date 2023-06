El dimecres 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, Sant Fruitós de Bages celebrarà la segona caminada popular #CaminemAmbOrgull, una proposta apta per a tots els públics que es va iniciar l’any passat per ser un espai de trobada per a la lluita per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.

Organitzada per l'Ajuntament i els col·lectius Posa't en marxa i Sanfree's Rainbow, la marxa començarà al Cobert de la Màquina de Batre a 2/4 de 8 del vespre. Es demana tots els participants que portin lot o frontal i calçat còmode. Les persones participants realitzaran un recorregut de 6,5 km per l'entorn natural del municipi i finalitzaran sota el mateix Cobert on se celebrarà sopar a base de botifarra, i també amb opció vegana, amenitzat pels DJ Pundawakers. Els tiquets pel sopar s’han de comprar per 4 euros al portal web d'entrades del consistori. Totes les persones participants rebran un obsequi.