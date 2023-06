L’edifici que espera l’institut Bages Sud de Castellbell per substituir les actuals cargoleres amb què funciona des del 2009, difícilment podrà ser operatiu abans del 2030. Són els darrers pronòstics que fan tant el departament d’Educació com el nou executiu de Sumem per Castellbell (ERC), i que contrasten amb els càlculs de l’anterior govern del PSC que preveia poder-lo estrenar el curs 2025-26. «Ni s’ha cedit el terreny ni la Generalitat ha pressupostat la redacció del projecte» com s’havia dit, apunta sorprès l'actual alcalde, Adrià Valls, que d’aquesta manera desmenteix el relat mantingut fins ara per l’executiu socialista.

Fonts del departament d’Educació han confirmat a aquest diari l’acceptació de l’oferiment per part de l’Ajuntament d’un solar a la urbanització Vall de Montserrat per ubicar l’edifici, però «no es podrà fer la cessió efectiva fins que aquest terreny no compleixi les condicions de solar», i això vol dir «que tingui tots els serveis a peu de parcel·la, des de l’aigua, fins a l’electricitat, la telefonia, el clavegueram i l’accés pavimentat». El departament recorda que la urbanització de l’entorn (en aquest cas de la Vall de Montserrat) és el pas previ perquè Patrimoni pugui acceptar la cessió. El projecte està fet i aprovat, com també la reparcel·lació amb el repartiment de quotes, la inscripció al registre de la propietat, i la publicació al Butlletí Oficial de la UE, que també ha superat el període d’exposició pública. Ara doncs, «estem al pas previ de la licitació», sosté Valls, però igualment calcula uns 5 anys d’obres per poder completar la urbanització, si bé el termini podria ser lleugerament menor a la zona de Mas Astarrós, que és on es vol ubicar l’institut i per on es començaria a treballar. No seria fins aleshores que es podria fer efectiva la cessió del terreny i iniciar el procés per a la redacció i execució del projecte del nou edifici, la qual cosa fa del tot inviable poder-ne disposar el curs 2025-26.

La idea de l’actual govern és poder licitar i iniciar les obres d’urbanització dins d’aquest 2023, però primer «volem assessorar-nos legalment i tècnicament per veure quina és la situació a la Vall de Montserrat», apunta Valls. I és que «és una obra molt gran, d’un cost real de 16 milions d’euros» comptant els prop de 13 milions pròpiament dels treballs, i els més de 3 que, segons explica, es deriven d’una sentència que obliga a indemnitzar veïns que no podran edificar a la seva parcel·la perquè correspon a zona verda. Valls apunta que tot plegat suposa una mitjana d’entre 40.000 i 60.000 euros per propietari, a pagar en quotes semestrals per poder fer avançar les obres per fases durant 5 anys. Tenint en compte aquest volum, l’alcalde vol analitzar les opcions de subvenció que hi hagi i les possibilitats «de flexibilització» per part de la Diputació, que és l’organisme que recaptarà les quotes, i a partir d’aquí estudiar també l’oferiment de possibles avals a famílies. Malgrat tot, Valls diu que, en principi l’executiu manté com a preferent la ubicació de la Vall de Montserrat tenint en compte que és un terreny públic i que les expropiacions que s’haurien de fer en altres casos possiblement sortirien més cares i allargarien encara més els terminis.

Sigui com sigui, l’alcalde no compta a poder tenir el nou edifici abans del 2030, atenent-se també als càlculs que fa el departament. Un cop disposi efectivament del terreny, pronostica un termini que es mou en una àmplia forquilla d’entre 20 mesos i 5 anys (tirant molt llarg), tenint en compte la redacció del projecte de l’institut i la seva construcció.