Amb l'inici astronòmic de l'estiu, es va donar per encetada la temporada de piscina. A la regió central, els municipis compleixen amb les normes que imposa el Pla Especial de Sequera en les seves piscines públiques; tanmateix no tots segueixen les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que diu que les piscines només s'han de buidar en aquells casos que sigui estrictament necessari.

A Manresa, la piscina d'estiu no s'ha buidat en tot l'hivern perquè es fan treballs de manteniment durant tot l'any, a Mura passa el mateix. En canvi, al Pont de Vilomara i a Sant Fruitós les piscines es van buidar en acabar la temporada passada i s'han reomplert abans de tornar a començar.

El Pla Espacial de Sequera es va modificar abans de l'estiu perquè es poguessin omplir totes aquelles que són d'ús públic i de les comunitàries que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o d’altres d’accés públic (establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors, piscines de comunitats de propietaris, etc.), ja que es consideren refugis climàtics.

La piscina d'estiu de Manresa està plena tot l'any i abans de la posada en marxa es fa un control sanitari rutinari. Segons el coordinador de la instal·lació, Jordi Vidal, des de les piscines "es fa pedagogia als usuaris sobre la importància de racionar l'ús de l'aigua" en un context de sequera. A més s'ha rebaixat la pressió de l'aigua de les dutxes amb l'objectiu de consumir menys litres. Vidal explica que és la primera vegada que viuen un episodi d'excepcionalitat amb l'aigua, "vam començar el 2012 i mai no ens hem trobat amb una situació semblant".

Segons usuaris de les piscines de Manresa consultats per aquest diari, a les instal·lacions hi ha cartells que informen sobre la sequera, però no han arribat missatges ni correus electrònics informant sobre la sequera ni les possibles restriccions.

A Solsona, la piscina municipal obrirà avui diumenge sense que s'hagi pogut retirar el pòsit de terra del fons perquè l'Ajuntament va decidir no buidar-la en un acte de "responsabilitat", segons l'alcaldessa, Judit Gisbert. Tot i això, des del consistori asseguren que "l'aigua compleix amb tots els paràmetres que exigeixen els controls de qualitat". Al Pont de Vilomara, en canvi, la piscina es va buidar en acabar la temporada, com cada any.

Piscines buides al Pont i Sant Fruitós

Segons la primera tinent d'alcalde del Pont, Lídia Delgado, la piscina es buida per fer treballs de neteja, pintar i fer alguna reparació si cal. "Quan va acabar l'estiu ja la vam buidar per preparar-nos per l'any següent, en ser un servei públic no hi ha hagut restriccions", explica. A aquest municipi bagenc no hi ha hagut canvis en la pressió de l'aigua de les dutxes perquè, segons Delgado, "la pressió sempre ha sigut bastant baixeta, es va fer així des del començament per estalviar aigua".

Pel que fa a experiències similars al passat, la primera tinent d'alcalde no recorda "res semblant". Explica que més que la manca d'aigua, les situacions crítiques que s'han viscut els darrers estius al poble són les onades de calor. "Aquest any encara no han començat per sort, però l'any passat recordo que en vam tenir una que va durar molt i vam decidir que l'entrada a la pisicina fos gratuïta per als empadronats", detalla.

A Sant Fruitós de Bages la piscina també es va haver d'omplir abans de començar la temporada, en aquest cas, l'any passat es va haver de buidar perquè hi va haver una avaria. El recentment estrenat regidor d'esports del consistori, Xavier Navarro, explica que només entrar a l'Ajuntament es va solucionar l'avaria de la piscina, es va pintar i es va omplir "a vessar". Per Navarro, "tot i que no hi ha cap restricció perquè és una piscina d'ús públic i un refugi climàtic, personalment em fa mal el fet de consumir tantíssims litres d'aigua en una situació tan delicada com l'actual".

Aquest any a Sant Fruitós la piscina es va obrir més tard del que era habitual perquè amb el recent canvi de govern, no va donar temps de posar-la a punt fins al dia 22 de juny. Navarro explica que "la gent ja estava desitjant l'obertura", però creu que de cara a l'any que ve han de canviar diversos aspectes que aquest any no s'han millorat per la pressa que hi havia per obrir. "Estem estudiant amb la tècnica d'esports si caldria fer alguna modificació en la pressió de l'aigua de les dutxes", diu.

Pel que fa a aspectes més burocràtics, el regidor subratlla la pujada de preu de les entrades de la piscina. "És inacceptable que hi hagi hagut un increment del 53% en un any", fa saber, assegurant que això canviarà l'estiu que ve.

Mura vigila amb el consum d'aigua

A Mura, a diferència del Pont i Sant Fruitós, la piscina pública del poble no s'ha buidat durant l'hivern. Segons l'alcalde del municipi, Josep Canals, al poble hi ha una piscina d'un club privat i una de municipal i cap de les dues es buida. "Fa molts anys que no es buida, només es reposen alguns litres per l'evaporació, però d'aquesta manera es consumeixen molts menys litres", subratlla.

L'aigua de Mura arriba a través d'un aqüífer subterrani, i, segons explica l'alcalde, la sequera ha fet que "el consum de l'aigua sigui cada vegada més responsable". Pel que fa als antecedents de sequeres, Canals explica que l'estació meteorològica del centre excursionista del poble "no havia registrat mai dos estius tan secs seguits" des que va entrar en funcionament el 1994.