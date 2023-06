La demanda de socorristes durant els mesos d'estiu supera l'oferta a la comarca del Bages i per aquest motiu els Ajuntaments consultats per Regió7 opten per buscar-los a través d'un servei externalitzat que contracten els consistoris.

A Manresa, tot i que les piscines funcionen tot l'any, a l'estiu sempre necessiten un reforç de socorristes per l'obertura de la piscina exterior. Segons el coordinador d'aquesta instal·lació esportiva de la capital bagenca, Jordi Vidal, hi ha una trentena de persones que treballen de socorristes de forma permanent. "Nosaltres tenim més facilitat que altres municipis per trobar-ne perquè funcionem tot l'any", explica.

Pel que fa al perfil de les persones que treballen de socorrista, Vidal diu que les persones que hi estan de forma permanent són "professionals de totes les edats molt vinculats al món de l'esport i la salut". Admet, però, que el reforç d'estiu solen ser persones més joves.

Al Pont de Vilomara el servei de contractació dels socorristes de la piscina municipal està externalitzat i el porta el Consell Esportiu del Bages. La primera tinent d'alcalde del municipi, Lídia Delgado, explica que són quatre persones que van rotant per torns.

"L'any passat feien la jornada completa de dos quarts d'onze del matí fins a les vuit del vespre, però aquest any hem decidit que és millor fer jornades més curtes". Delgado fa saber que "té constància" de pobles on costa molt trobar socorristes i per aquest motiu aquest servei està externalitzat al Pont des de fa molts anys.

A Mura la piscina és molt petita i per aforament no és obligatori que la instal·lació compti amb socorristes, tot i això, hi ha tres vigilants que fan la mateixa feina que faria un socorrista. L'alcalde del poble, Josep Canals, explica que sempre són joves que viuen al municipi o bé hi van per estiuejar. "És una manera de donar feina als joves que s'estan traient una carrera i com per ser vigilants no necessiten titulació, els va molt bé per guanyar una mica de diners", expressa el batlle.

A Sant Fruitós de Bages el servei el porta una empresa externa. A la piscina pública del municipi hi treballen quatre persones que s'organitzen en torns de dos en dos. El regidor d'esports de Sant Fruitós, Xavier Navarro explica que com les places surten a concurs públic, no es té en compte si les persones que la cobreixen són o no del poble. "Estem mirant de canviar això de cara a l'any que ve per poder donar més oportunitats als santfruitosencs més joves que tinguin el títol", fa saber.

Per Navarro, és evident que la demanda de socorristes és més gran que l'oferta als mesos d'estiu. "Sé de molts pobles i empreses que els comencen a buscar a Setmana Santa, per això quan arriba el juny ja estan tots contractats", diu. Pel que fa al perfil del socorrista de Sant Fruitós, explica que normalment són "gent jove que busca una feina d'estiu que els permeti continuar amb els estudis".