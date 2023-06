«Jo no em vaig fer lutier per guanyar més diners»

Qualsevol dia o qualsevol cap de setmana se’l pot trobar tocant el contrabaix a qualsevol ciutat o racó de la península. Tot i que la seva vida professional va començar com a fuster, des del 1997 és músic professional i des del 2006 és, a més a més, un reconegut lutier de contrabaix, un instrument que gairebé s’ha convertit en inseparable. Manolo Germán Pérez és un cardoní, nascut el 1970, que viu la música amb tota la passió del món, des de qualsevol vessant. A casa seva, al Raval de Sant Joan, hi té una important col·lecció de contrabaixos, de diferents èpoques i estils. És un autèntic artesà, que prioritza la feina ben feta al temps. Al seu taller es desprèn la pau que necessiten els artesans per poder avançar. En els darrers anys, també fa duet –Boopy’s Love– amb la seva parella, la cantant Maribel Lara Morón. Com a músic ha format part de bandes de primera divisió. El darrer experiment va ser aquest juny al festival Espurnes Barroques quan va compartir algunes peces amb Metropolitan Union, referents de la música barbershop.

Aquesta parella de fet, entre el contrabaix i vostè, com i quan es va formar?

Tot va començar a Cardona. Quan tenia 16 anys havia començat a treballar de fuster. Aleshores jo ja era un rockabilly. Al cap d’uns nou anys, em vaig cansar d’aquella vida que anava més cap a la industrialització que mantenir els elements artesans propis de la feina. A l’inici, com a aprenent, m’ho passava més bé fent algun moble que no pas més endavant, amb bastiments i finestres. Els meus amics músics em generaven una enveja sana, volia ser com ells. L’aventura amb les quatre cordes va començar quan amb l’amic Toni Company, fundador de Strombers, vam fer un intercanvi. Jo li vaig donar les meves camperes que somiava i ell em va proporcionar un baix elèctric per començar a tocar. D’ells és la cançó El coche de Manolo.

Però no ens consta que s’hagués format musicalment.

Inicialment, jo només tocava d’oïda. Als 25 anys, amb dos nois de Manresa, José Álamo i Pedro Díaz, vam formar una banda de rockabilly. Érem amics que anàvem a concerts i de festa els caps de setmana. L’Álamo, que era un cervell, és el que ens va empènyer més a fer concerts i, al cap d’un any, a comprar-me el primer contrabaix, veient que era un instrument que encaixava molt bé amb la forma que jo tocava. Una vegada el vaig tenir a casa, em passava hores mirant-lo i pensant com estava construït.

Vaja, l’admirava com una autèntica obra d’art.

Era molt més que un instrument que jo podia tocar. Remirava la voluta, la caixa... Em van ensenyar a tocar el contrabaix uns nois de l’Hospitalet amb molt de talent que venien als assajos que fèiem els cap de setmana a uns baixos de Castellgalí. A aquest local va venir un dia Lauren Jordan, amb qui vaig tenir una conversa que em va canviar la vida. Em va proposar d’agafar el relleu al contrabaixista que tenia i que havia decidit posar-se a fer de camioner. Em vaig establir a casa del Lauren, on assajava matí, tarda i nit. Vaig sentir una enorme satisfacció poder tocar amb ell que estava integrat amb Los Gatos Locos. Va ser com si m’hagués tocat la loteria.

Amb els anys, s’ha convertit en un mestre i un lutier de contrabaixos.

Havia fet algunes classes, però no m’agrada. Sempre he preferit ser jo l’alumne. Mai no hem de deixar d’aprendre. Ara fa uns tres anys que el meu mestre és Marco Boi, un italià que resideix a Barcelona. És important una mirada externa perquè un mateix no percep allò que cal millorar.

I l’aprenentatge de lutier, va ser fruit d’una vocació? De la casualitat?

Hi havia gent que em deia que si era fuster i tocava el contrabaix, que me’n construís un. Jo, primer contestava que no, que no, fins que m’ho va proposar una parella que tenia a Manresa. Vaig fer el pas endavant. Em va fer classes, durant dos anys i mig, un mestre lutier que em va presentar el músic Joan Mas, en el marc d’una actuació a la Mediterrània. En paral·lel, mentre aprenia, em vaig habilitar un taller i construir els primers contrabaixos.

Què li proporciona més ingressos, la feina de lutier o la de músic?

Jo el que vull és gaudir. Qualsevol de les dues activitats em permet viatjar per tot Europa. M’agrada molt tenir temps i viure tranquil. Segons l’època, prioritzo la feina de músic o la de lutier. No em vaig fer lutier per guanyar més diners o perquè no sabés què fer a la vida.

Perdoni la ignorància, però no em sé fer la idea de quants contrabaixos construeix en un any.

De mitjana faig una contrabaix per any. A banda, faig força restauracions i reparacions.

Quines són les reparacions més habituals?

Les relacionades amb accidents que es fan esquerdes a la fusta. A vegades s’ha de posar un pont nou o, simplement, cal fer el manteniment. Intentes recuperar, si pot ser, l’acústica prèvia.

En una feina com aquesta, cal una oïda molt afinada.

El més important és saber tocar i estimar el contrabaix.

Parlem de preus.

Per internet es pot arribar a trobar un contrabaix per 500 euros, però també n’hi poden haver per sobre dels 100.000 euros.

Per construir un contrabaix, quina fusta prioritza?

Tinc fusta molt seca i bona. La tapa sempre és d’avet italià o romanès, dels Carpats, amb la veta radial. Altres parts, com el mànec o el cèrcol, són d’arç o de noguer. Fa uns dos-cents anys, tradicionalment els lutiers catalans utilitzaven molt el noguer perquè és molt habitual.

No tots els contrabaixos són iguals. Podem parlar d’estils diferents?

Gran pregunta. El violí o el violoncel, per exemple, són més estàndards, mentre que el contrabaix permet uns marges més grans de llibertat, a partir de tres models. Hi ha el gamba, el violí i el pera. A més a més, el cap és diferent, segons el país.

Les cordes han evolucionat amb els pas del temps?

Abans es feien de budells, mentre que actualment són d’aliatges d’acer que poden generar un tipus de to concret i són més fàcils de tocar i d’afinar.

Fer l’arquet també deu tenir el seu mèrit.

Això ja és un altre ofici, el d’arqueter.

Els seus clients músics deuen ser exigents quan li fan un encàrrec.

Normalment, encara que siguin joves, saben el que volen. L’instrument quan és bo no genera dubtes. El prova molta gent i et diuen: això és un canó!!! Les opinions són lliures i no sempre convergeixen al cent per cent. Pel que fa a les mides, la tendència és que no sigui gaire gran perquè és més còmode per tocar-lo i portar-lo.

Un veí seu és el músic Paul Fuster. Ell explica que es construeix les seves guitarres. L’ajuda vostè?

No, no. El Paul és un crac, una persona amb molta sensibilitat. A part de fer guitarres, sap fer bicicletes, és un soldador extraordinari i un gran creador. Ens coneixem des de petits. Quan he de fer una clavilla o alguna cosa amb ferro, sempre acabo al seu taller. I si ell necessita el que sigui relacionat amb la fusta, ve a casa meva.

Qui el coneix a vostè, diu que la seva manera de fer transmet bones vibracions.

Sovint dic que visc jazz. Hi ha dies que quan em llevo, no sé què faré al llarg del dia. Les principals rutines són a primera hora: esmorzar i estudiar música 30 o 60 minuts. És quan el cervell està bé per connectar amb la música.

Amb una de les bandes que ha treballat més és la de Lluís Coloma.

Hi soc des de fa 20 anys, però encara fa més temps que estic amb Dr. Swinguez, una banda que vam muntar, aquí a casa, amb uns amics quan feia poc que tocava amb Los Gatos Locos.

Potser, en aquella època, algun veí es queixava del soroll.

Molestàvem, però va ser reconfortant quan un veí em va dir que havia valgut la pena la guerra que els havia donat. Ara, al matí, quan estudio, sé que ho faig bé quan els ocells canten. La natura percep l’harmonia.